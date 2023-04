Depuis 2013, certains peuvent, en incluant des droits à la pension accumulés dans d’autres fonctions, dépasser de 1 500 € le plafond Wijninckx, censé limiter à 7 813 euros bruts les pensions publiques. Une disposition qui figure "noir sur blanc" dans le statut des parlementaires, mais qui fait notamment bondir le PTB. À bonne source, on nous assure toutefois qu’il n’y aurait cette fois rien d’illégal. La disposition a été copiée en 2013 sur une règle existante depuis 2003 pour les hauts fonctionnaires.

Reste qu’à nouveau, l’actualité parlementaire, pourtant très dense en cette dernière ligne droite de la législature, est occultée par des histoires d’argent. Dont la plus grave reste incontestablement les faits présumés de corruption qui touchent certains parlementaires européens.

Si ces affaires sont très différentes, un point commun peut toutefois les relier: la question fondamentale de la "juste rémunération" des élus.

Au fédéral, si les indemnités des députés ont été rabotées de 5%, elles restent élevées. Avec un peu plus de 8 400 euros brut par mois, on est loin du salaire mensuel médian en Belgique, qui atteint les 3 832 euros. D’autant plus qu’à cette somme, nos députés peuvent encore ajouter 2 500 de frais mensuels de fonctionnement. Des avantages conséquents, qui peuvent se concevoir, tant la charge de travail est importante et les responsabilités majeures. Sans oublier que ce salaire élevé permet – en théorie – de préserver les élus des tentatives d’influences financières.Mais ce rapport à l’argent et aux petits avantages qu’octroie la fonction de député revêt aussi quelque chose d’extrêmement dérangeant. Surtout en cette période de disette budgétaire, où de nombreuses politiques publiques sont limitées par l’état problématique des finances publiques.

Une correcte représentation des électeurs ne pourrait-elle se faire avec un peu moins de moyens ? Il est déplorable, en 2023, de constater que certains moutons noirs semblent vouloir s’approprier le beurre, l’argent du beurre, mais aussi le sourire du contribuable.