L’appel calculé au statu quo

Par ailleurs, il se rend certainement compte que, sur le terrain, la Russie n’est plus en capacité d’avancer, mais bien de renforcer ses lignes pour conserver les territoires acquis, en particulier au Donbass et au sud-est de l’Ukraine. Si elle ne l’affirme pas encore, la Russie est sur la même longueur d’ondes, elle qui a commencé à creuser des tranchées sur de multiples positions stratégiques, y compris en Crimée, annexée pourtant depuis 2014.

Dans ce cadre, Volodymyr Zelensky, soutenu par l’OTAN, ne semble pas prêt à se laisser amadouer, et continue à réclamer à juste titre les différents territoires perdus depuis non pas un an, mais bien une décennie.

Les déclarations de Prigojine, si elles paraissent de prime abord empreintes de sagesse, ne doivent dès lors pas être prises au pied de la lettre. Davantage sur le terrain que Poutine, il sent surtout qu’il n’a plus rien à y gagner.

Et ce, même si la Russie peut désormais enrôler ses conscrits par voie électronique, et non uniquement par lettre postale, comme elle l’a annoncé ces derniers jours. Et d’envoyer dès lors encore en renfort plusieurs dizaines de milliers de soldats pour bloquer une éventuelle contre-offensive ukrainienne. Ce n’est pas ça qui mettra fin à la guerre, mais bien un retrait suivi d’un traité en bonne et due forme. Accepter la paix sur les positions actuelles, c’est l’assurance de la reprise des hostilités dans les prochains mois ou années. Avec ou sans Poutine. Avec ou sans Prigojine.