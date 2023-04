Les Sages et l’huile sur le feu

Ce qui est plus étonnant, par contre, c’est que ce même Conseil constitutionnel a carrément bloqué une première demande de référendum d’initiative partagée (RIP) de la gauche. À savoir un référendum permettant, via la collecte de 4,8 millions de signatures, de revoir dans quelques mois cette réforme.

D’un point de vue juridique, Emmanuel Macron a donc gagné cette manche sur toute la ligne. Il aurait cependant tort de crier trop vite victoire, alors que la rue gronde encore et toujours sa colère après douze journées de mobilisation. Le président français en est bien conscient, lui qui n’a pas attendu la décision du Conseil pour convier les syndicats à l’Élysée dans le cadre d’un dialogue "sans préalable". Une invitation rejetée dès hier soir par les syndicats.

La censure du RIP jette en effet de l’huile sur le feu du brasier social. L’opposition, tant de l’extrême gauche que de l’extrême droite, va s’y engouffrer pour communiquer à outrance que l’on empêche le peuple de s’exprimer, que ce soit dans la rue ou même par consultation.

Cette décision du Conseil constitutionnel, présidé par l’ex-Premier ministre socialiste Laurent Fabius, s’appuie certes sur des arguments juridiques, et non politiques. Mais Jean-Luc Mélenchon a d’ores et déjà souligné hier que ce Conseil se montre "plus attentif aux besoins de la monarchie présidentielle qu’à ceux du peuple souverain. La lutte continue et doit rassembler ses forces".

Pas de quoi éteindre d’un coup de baguette magique le mouvement social, donc, mais plutôt l’attiser. Et le radicaliser encore un peu plus. Bref, s’il veut que les Français tournent la page, Emmanuel Macron n’a pas intérêt à promulguer la loi dès les prochains jours. Il a annoncé hier qu’elle le serait sous les 48 heures. Avant la rencontre avec les syndicats, donc. Une véritable déclaration de guerre civile.