Je voudrais défendre Charles Michel, notre brillant président du Conseil européen. OK, il fait Bruxelles-Paris en jet privé… Mais en Thalys, est-on jamais sûr d’arriver à l’heure ? Il peut préparer ses sommets européens en télétravail même s’il est aux funérailles de la "Queen" à Londres ou du Premier ministre Abe à Tokyo. Il fallait y être, non ? Tout comme il fallait être à Phnom Pen au sommet des pays de l’Asie du Sud-Est. Et s’il vole avec la flotte d’un ex-KGB, c’est pas pire que d’emprunter les lignes low-cost d’un Irlandais mufle et antisocial. Charles, on est de tout cœur avec toi !

Une police payante, mais quelle belle idée!

Je lis que la ministre de l’intérieur Annelies Verlinden (CD&V) estime qu’il faudrait "oser une police payante". Mais oui ! Avec des prestations tarifées, le client précisant le nombre de policiers souhaités, l’équipement nécessaire (matraques grandes, moyennes, petites, avec ou sans grenades lacrymogènes) pour assurer, par exemple, la sécurité des matches de foot, celle des grands festivals musicaux ou alors réprimer les piquets de grève des travailleurs de Delhaize (pour l’instant, le service semble assuré à titre gracieux). Une police mi-publique, mi-privée donc. Certains corps de police pourraient même être… franchisés. Quoi ? Ce serait pas une bonne idée ?

Mais c’est le parlement de Versailles!

Des lettres "géantes", juste devant le Parlement de tous les fantasmes mobiliers… ©EdA - Florent Marot

Stupéfiantes révélations à nouveau sur la future Maison des parlementaires wallons à Namur, dont le budget est passé de 17 à 46 millions. Forcément avec des fauteuils à 15 000 €, des sofas à 18 000€, des chaises de réunion à 5 000 € pièce, des lampes avec socle en marbre. Mais c’est Versailles ! La tombe de Ramsès II ! Quand on voit, à deux pas, les lettres soi-disant "géantes" (1 mètre 10 !) à vocation promotionnelle et touristique indiquant "NAMUR", si on avait confié le dossier au greffier Janssens, elles auraient été en or massif et auraient fait 10 mètres de haut !

Quand la main gauche ignore ce que fait la droite

Il est donc question d’une TVA à 9% au lieu de 6 pour le livre. Ce n’est peut-être pas énorme mais le livre doit rester accessible, véhicule prioritaire de culture et de savoir. La ministre de la Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles (qui vient de renforcer les aides aux écrivains) est contre, idem toute la chaîne du livre. Car le fossé entre les prix en France (TVA à 5,5%) et chez nous, nivelé il y a peu, va se recreuser. Et pourtant, la mesure risque de passer car elle dépend du… gouvernement fédéral qui veut "refondre" ses taux de TVA. Les mêmes partis (PS, MR, Écolo) sont des deux côtés, mais leur main gauche semble impuissante face à ce que décide leur main droite.

EN BREF

RÉSERVISTE DE LUXE

Notre nouvel officier de réserve. Pour la coupe de cheveux, va falloir faire un effort. ©BELGA

Je lis que Georges-Louis Bouchez veut devenir officier de réserve à cause du conflit en Ukraine et parce qu’il se sent patriote (tout en flirtant gaiement avec la N-VA séparatiste mais bon…).

Alors, comment devient-on officier de réserve en Belgique ? Soit en suivant une formation, soit en passant deux ans sur le banc du Real de Madrid.

CASH MISÈRE

De moins en moins de cash accessible dans notre pays. Quand vous voyez des joggeurs, ils ne courent pas pour leur forme, mais pour trouver un distributeur de billets.

LE TR’INSOLITE

La superbe émission "Des trains pas comme les autres", qui sillonne les cinq continents, va faire un numéro spécial sur la ligne Ottignies-Bruxelles, la seule ligne de train au monde… où on circule en bus.