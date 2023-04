Comédiennes, techniciennes, maquilleuses, elles accusent l’acteur emblématique des "Valseuses" de violences sexistes et sexuelles. Trois de ces femmes ont transmis leur témoignage à la justice, mais aucune n’a porté plainte. Par peur de ne pas faire le poids face à la parole de Gérard Depardieu ou par crainte que cela nuise à leur carrière.

Sollicité par Mediapart, l’acteur, qui bénéficie de la présomption d’innocence, n’a pas tenu à réagir à l’article, mais a fait savoir via ses avocats qu’il "dément formellement l’ensemble des accusations susceptibles de relever de la loi pénale".

Mais au-delà des témoignages de ces jeunes femmes, ce qui frappe dans cette enquête, c’est le silence collectif qui s’est installé autour de ces faits durant des années mais aussi la banalisation de ceux-ci. Car lorsqu’on y regarde de plus près on constate que c’est le même mode opératoire qui est décrit. Qu’il s’agisse des propos inappropriés ou des gestes déplacés, ils ont tous été commis en présence d’autres personnes. Tout le monde savait et personne (ou presque) ne faisait rien. Et lorsque certaines femmes osaient se plaindre, elles s’entendaient dire: "oh ça va, c’est Gérard !".

Une histoire qui en rappelle bien d’autres. Ces derniers mois, les accusations d’abus sexuels se sont multipliées en France contre des personnalités influentes du monde de la culture et des médias. Patrick Poivre d’Arvor, Christophe Ruggia, Luc Besson pour ne citer que quelques exemples.

Faut-il y voir un effet du mouvement metoo ? C’est un raccourci que je ne ferai pas car les femmes ont toujours dénoncé les violences sexistes. Mais aujourd’hui, certaines ne sont plus acceptables et les femmes ont trouvé le relais pour le faire savoir.