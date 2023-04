Des sauts de puce au grand saut

Dans l’étude de la VUB, on retrouve donc certaines tendances à l’œuvre à Bruxelles. Ce code de la route différent dans chaque commune ne fait-il pas penser aux décisions locales erratiques face au Plan Good Move ? Ce tunnel Madou offert aux campeurs n’est-il pas une suite logique de l’urbanisme tactique qui a libéré rues et places durant le Covid ? Si on songe aux Plaisirs d’Hiver, au temple de la bière à la Bourse ou à la candidature aux Mondiaux de cyclisme annoncée ce 11 avril, un hypercentre livré au tourisme de masse n’a rien de futuriste. Les loyers impayables, la densification des friches, les dérives d’Airbnb et les collocs pour y parer, on y est malheureusement déjà. Le ticket pour entrer dans Bruxelles en voiture trop polluante coûte 35 €. La livraison généralisée sur le seuil des télétravailleurs n’a plus besoin de Ken Loach pour pointer ses dérives. Les frontières régionales semblent un mur à la STIB. Quant à ces riches navetteurs héliportés esquissés par la VUB, ils descendent des dispendieux bénéficiaires des jets privés de 2023. Et puis, on crève de chaud sur notre béton.

L’étude n’est pas gratuite: Mobilise va définir "un portefeuille de mesures politiques pour faire face aux défis de ces scénarios ". On connaît un ancien Premier ministre, abonné aux sauts de puce aériens entre Bruxelles et Strasbourg, qui serait bien inspiré d’en lire un work in progress s’il ne veut pas voir son Brabant wallon complètement coupé de Bruxelles en 2050.