L’écart se creuse pour Wout van Aert

Lorsqu’on comptabilise les monuments qu’ils ont conquis, le Batave en affiche trois de plus que notre compatriote. Depuis qu’il a gagné Milan-Sanremo en 2020, van Aert a vu van der Poel s’adjuger le Tour des Flandres à deux reprises (2020 et 2022), la Primavera (2023) et Paris-Roubaix (2023). Le petit-fils de Raymond Poulidor a donc pris de l’avance sur son rival. Certes, il ne compte que deux victoires pros de plus que lui (42 pour 40) mais il n’y a plus aucun doute quant à sa capacité à dominer la concurrence quand il connaît une journée où rien ne lui résiste, comme dimanche.

Cet état de grâce, van Aert sait ce que c’est. Si l’on compare son tableau de chasse sur la Grande Boucle à celui de MVDP, les chiffres parlent, en effet, pour lui, puisqu’il a remporté neuf étapes (et un maillot vert), pour une seule à son rival.

Et s’il n’avait pas crevé dimanche au carrefour de l’Arbre, on tiendrait peut-être un tout autre discours. Peut-être qu’il aurait gagné le mano a mano avec van der Poel. Mais, aujourd’hui, WVA ne peut se satisfaire de son printemps et doit déjà se demander comment il pourra faire pour réussir l’an prochain là où il a échoué cette année.