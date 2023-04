Une courtoisie de bon aloi d’avant élections

Dans l’enceinte du conseil provincial, la courtoisie a remplacé l’agressivité. Cette atmosphère tout en rondeur annonce des élections prochaines et une coalition provinciale à (re)former. Sans surprise, les Engagés (14 sièges) et le PS (7) rêvent de repartir ensemble, pour autant que les électeurs leur accordent le nombre de conseillers suffisant. Il y a six ans, les premiers avaient conservé leurs élus ; le PS en avait perdu trois. Le MR, lui, vainqueur aux dernières provinciales, souffre terriblement de ne pas siéger dans l’exécutif. Son président Benoît Piedbœuf lance depuis quelque temps déjà des appels du pied "dans l’intérêt supérieur de la province" et souligne la nécessité d’un consensus provincial pour une force de frappe et une crédibilité accrues. Le MR se verrait bien en coalition avec le PS qu’il courtise prioritairement, mais ménage aussi les Engagés. Entretenir un espoir de retour aux affaires exige que les libéraux gardent tous leurs fers au feu. Écolo qui compte quatre conseillers ne fait pas figure de partenaire idéal. Il paye le prix d’une contestation radicale presque systématique. Il pourrait cependant devenir le parti nécessaire à une coalition à trois. Plus facilement sans doute avec la majorité actuelle, sachant que le MR et Écolo ne dansent pas vraiment le même tango. Et l’électeur, il en pense quoi ?