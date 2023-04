Dans ce contexte post-crise sanitaire, propice à la relocalisation de certains pans de l’économie et au développement de nouvelles technologies, la Wallonie doit impérativement se démarquer.

Dans le cadre de son Plan de relance, le gouvernement wallon vient justement de lancer un nouvel appel à projets, doté d’un budget de 50 millions d’euros, en vue de déployer l’écosystème des batteries (lire p.5).

Une somme considérable qui doit permettre d’identifier et soutenir un ou plusieurs acteurs économiques porteurs de projets de production, de reconditionnement ou de recyclage des batteries.

Si des esprits chagrins regretteront qu’en la matière, la Wallonie tente de monter dans un train déjà en marche, cette réflexion semble suivre le cours de l’histoire économique. Nos voisins français ont d’ailleurs foncé, il y a déjà plusieurs mois, tête baissée dans le développement de nouvelles giga-usines de batteries.

Mais pour attirer des investisseurs, n’est-ce pas un changement de paradigme qui doit s’imposer ? Car plus de soixante ans ont passé depuis le mouvement de grogne contre la loi unique, qui paralysa le sud de la Belgique durant six semaines. Et la Wallonie ne parvient toujours pas à se débarrasser de ces sinistres clichés qui voudraient qu’elle soit une terre propice au sous-localisme et à la gréviculture, face à une Flandre où l’on chérit l’entrepreneuriat.

Ce n’est que par la poursuite d’un travail sur la formation des Wallons de demain et sur l’accompagnement des entreprises que l’on pourra permettre à la Wallonie de tourner le dos à ces longues années de crises économiques et de fermetures dans son bassin industriel.

Et en somme, seule une réelle révolution culturelle permettra à notre région de jouir d’une nouvelle image et d’éviter, à l’avenir, qu’elle ne doive encore faire face à d’importantes déconvenues, similaires au fiasco de l’arrivée de Legoland à Charleroi.