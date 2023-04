En France, une semaine cruciale s'annonce

On n’enlèvera pas à Macron son audace, alors même que les sondages indiquent une défiance record envers le chef de l’État français. Mais voilà, ce dernier a déjà été réélu et la constitution ne lui permet pas de briguer un troisième mandat. Il n’a, d’une certaine façon, pas grand-chose à perdre d’un point de vue électoral. S’il veut marquer son quinquennat et s’imposer comme un grand réformateur, Macron sait qu’il ne doit pas céder sur les retraites : autrement, il faudra pour ainsi dire tout recommencer, avec dans la nuque le souffle glacial des marchés financiers...

Dur en affaires, Macron l’est aussi avec sa Première ministre, qu’il a chargée de rétablir les relations avec les partenaires sociaux et alliés éventuels de la majorité (les syndicats et députés LR, pour ne pas les citer). Sauf que le président français ne fait rien pour l’aider, fustigeant à distance les syndicats alors mêmes que ceux-ci allaient à la rencontre de Borne… bref, il semble (se) préparer à un remaniement ministériel.

Deux échéances vont trancher cette question: le 13 avril, date de la prochaine journée de mobilisation contre la réforme des retraites, et le 14 du même mois, date de la décision du Conseil Constitutionnel sur la "légalité" de la loi, laquelle pourrait bien être censurée en totalité ou partiellement.

Si tel est le cas, et si la journée précédente est un succès du point de vue de la mobilisation, on voit mal comment Macron pourrait éviter le remaniement, avec toutes les inconnues que cela suppose. Autrement, le président aura fait un grand pas dans la poursuite de ce quinquennat "réformiste".