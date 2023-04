Je lis que notre légende du cyclisme Eddy Merckx adore Tadej Pogacar, ce Slovène de 24 ans qui a "pogacarbonisé" ses adversaires au Tour des Flandres, explosant le record de vitesse de cette épreuve dantesque. Ben, oui, il semble se retrouver dans le "cannibalisme" de ce "prodige" dont la facilité n’a pourtant rien de rassurant. Car Eddy était fan aussi de Lance Armstrong dont il fut même conseiller personnel avant que l’escroquerie de son dopage organisé ne soit mise au jour. En cyclisme, on aime s’émerveiller dans l’instant présent, et on a la mémoire courte.

Comment canaliser les dérives des députés?

Ils sont l’air bien canalisés là, mais en coulisse, ce sont des garnements...

J’entends qu’un député suggère la création d’un "organisme indépendant" pour fixer les rémunérations (et surtout les pensions) des ministres et des députés et surtout en empêcher les dérives. Ajoutons-y celles des sénateurs, habitués, semble-t-il, à mettre le doigt dans le pot de confiture. Et pourquoi pas aussi les dotations des partis ? Créer un organisme indépendant, en Belgique, rien d’évident. On y mettra quoi ? Des profs d’unif, des représentants du monde associatif, des citoyens "tirés au sort" (le grand mythe) ? Si on veut quelque chose qui soit intelligent, rapide, non-partisan et qui sache calculer… autant demander à l’intelligence artificielle ChatGPT.

Paris aime Guy Cabay

Guy Cabay, un jazzman belge qu’on entend peu ici mais qui a ses fans dans la Ville-Lumière. ©heymans

Vous vous souvenez de Guy Cabay ? Chanteur et vibraphoniste verviétois mais aussi auteur dialectal puisqu’il a inventé le jazz et la bossa… en wallon. Il fait partie d’une catégorie d’artistes belges que les algorithmes des stations de radio ont quasi jetés aux oubliettes.

Et pourtant à Paris, il y a des programmateurs modernes et pointus qui se régalent de son travail. Au point que fin juin, il sera au menu d’une soirée du très chic label Tricatel avec des gens comme Chassol, Bertrand Burgalat ou Catastrophe.

Nul n’est prophète en sa Fédération Wallonie-Bruxelles…

La menace Le Pen se précise en France

Je lis que selon un sondage, aujourd’hui, Marine Le Pen battrait Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle. Faut dire, voilà des semaines qu’elle se donne des airs "au-dessus de la mêlée", laissant le pays s’étriper sur la réforme des retraites. En fait, ses chances sont réelles puisqu’au prochain scrutin, il n’y aura plus de Macron en face et qu’aucun challenger ne sort du lot. Ce serait horrible d’aller en vacances dans une France passée à l’extrême droite, non ? Mais quand on regarde la télé, on constate que, de CNews à Hanouna, les médias lui préparent largement le terrain. Elle a quel âge, au fait, Marine Le Pen ? 64 ans ? Zut, 54 seulement…

Vivement la trottinette de société

La trotinette, mal aimée du moment. ©-Belga

J’ai du mal à comprendre cette animosité collective que suscite la trottinette qualifiée partout de "fléau urbain". Le premier fléau (et le plus meurtrier) reste quand même la bagnole, non ? Certes, ce mode de déplacement tout récent fait encore ses maladies de jeunesse (le port du casque et d’un gilet fluo devraient être obligatoires) et des sites de rangement doivent être aménagés. Mais bon, avec le vélo (cargo ou pas) ou le tricycle, c’est l’avenir de la mobilité en ville. J’habite une rue bouchonnée six heures par jour (samedi compris) à cause d’un rond-point qui s’écoule mal. Avec plus de trottinettes et moins de voitures, je respirerais mieux…

EN BREF

IL NE TOUCHE PLUS LE SOL

Le footballeur volant...(juste avant le décollage) ©Photo News

Le footballeur d’OHL qui a fait un vol plané de 30 mètres avec sa voiture a été ensuite "suspendu par son club". Ben, c’est pas comme ça qu’il va retomber les pieds sur terre…

SOUCHON DU BOIS

Selon le chanteur Alain Souchon, "le monde est foutu". En même temps, c’est depuis 1978 qu’il chante "on est foutus on mange trop". Alain, change de disque !

ON REMBOURSE

Annulation de 15 concerts de Stromae. Sa tournée va être rebaptisée "Stromaeoutai ?".

UN BEAU MARCEAU

Sophie Marceau a accepté un look androgyne (costume, cravate et cheveux courts) pour un magazine belge. Après ça, elle va tourner une suite de La Boum qui s’appellera "Le Boum"