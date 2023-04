Relubrifier les liens avec Pékin

Accompagné d’une cinquantaine de patrons et de personnalités diverses, mais aussi de la présidente de la Commission européenne Ursula Von der Leyen, sa mission risque cependant de se résumer à sauver l’essentiel. À savoir les contrats commerciaux qui le lient à la Chine de Xi Jinping. Les deux parties ont plus à y gagner qu’à y perdre : cela ne devrait dès lors pas poser un problème majeur. Pour le reste, le maître de Pékin ne va pas changer ses positions d’un iota, dans un contexte diplomatique international de plus en plus tendu, y compris autour de Taïwan. Lui qui vient de vanter publiquement son "amitié sans limite" envers le maître du Kremlin ne va pas retourner sa veste à ce niveau. Et ce d’autant plus que la Chine dépend tout autant de la Russie, via notamment les importations de gaz, que l’inverse, à savoir les exportations d’armes vers Moscou.