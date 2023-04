Maison de repos et transparence

Que ces institutions travaillent à livre ouvert est donc un des principes avancés par les élus wallons. Comment ? En rendant accessibles à tous les rapports d’inspection de contrôleurs de l’Aviq (Agence wallonne pour une qualité de vie). Pourquoi pas ?

Les représentants du secteur sont preneurs. Parce qu’ils veulent rétablir cette confiance si nécessaire, parce qu’ils ne veulent pas qu’une minorité déteigne sur un tableau pas si noir.

Preneurs mais pas n’importe comment. Tout le monde s’en est rendu compte lors des débats. Car ces contrôles assoient leur légitimité sur 500 normes. Des plus basiques aux plus techniques.

D’accord pour la transparence. Mais pour que celle-ci le soit vraiment, un devoir de lisibilité s’impose. Un rapport complet d’une soixantaine de pages n’atteindra pas cet objectif. Que du contraire. Une synthèse s’impose mais qu’y inscrire ?

Une fois celle-ci publiée, une autre interrogation survient: quid de la réponse de la maison de repos ? Elle peut intervenir rapidement. Rendant le rapport tout aussi rapidement obsolète. Or, on sait qu’une image est bien plus facile à détruire qu’à reconstruire.

Autant de questions que les députés ont découvertes en ouvrant la porte de la transparence. Et auxquelles, ils devront impérativement répondre pour mener à bien cette démarche salvatrice.

Cela ne sera cependant pas suffisant. Ils ne pourront faire l’économie du questionnement sur le fondement même de la norme. Celle-ci, même respectée à la lettre, garantit-elle pour autant le bien-être du résident ? Car la transparence n’est qu’un moyen pour atteindre cet objectif.