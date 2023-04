Israël: le pouvoir cru de la jeunesse

Pour les apaiser, Netanyahou a donc consenti à accélérer le calendrier en matière sécuritaire, ouvrant la voie à une "nouvelle" garde nationale supervisée par le ministère d’Itamar Ben Gvir, en charge de la Sécurité Nationale. En octobre dernier, celui-ci, avait appelé, arme au poing, la police à faire feu sur des Arabes qui jetaient des pierres à Jerusalem est.

Quel que soit le sort réservé à la réforme judiciaire (gelée, celle-ci n’en est pas morte pour autant), Benjamin Netanyahou va maintenant avoir du mal à contenir les partisans d’un État toujours plus sécuritaire et autoritaire. Devant ses partisans chauffés à blanc à Jerusalem lors de contre-manifestations rassemblant la jeunesse "droitière" du pays, Ben Gvir s’en est violemment pris aux juges de la Cour suprême, responsables à ses yeux d’un laxisme coupable envers les terroristes, les voleurs et autres fauteurs de trouble. Poing levé, Ben Gvir a encouragé la foule à huer les juges : "Honte! Honte! Honte !", avant de s’en prendre aux "anarchistes" venus manifester contre la réforme.

Mais de quels dangereux anarchistes parle-t-il ? De simples citoyens, dont des familles, mais aussi de jeunes hommes et femmes qui n’adhèrent pas à son discours ultra-sécuritaire. C’est pourquoi l’espoir reste permis : lors des manifestations de masse contre la réforme, certains jeunes n’ont pas hésité à brûler publiquement leurs ordres d’enrôlement au sein de Tsahal, l’armée israélienne. Or ce genre d’action a un impact direct sur le Premier ministre et sa politique : "Israël ne peut exister sans Tsahal, et Tsahal ne peut exister avec des refus de servir" avait acté Netanyahou avant de reculer sur la justice.