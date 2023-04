Ce sont les personnages clés de cette procédure, bien avant les victimes. On attend beaucoup de cette partie du procès car elle a pour objectif de faire la lumière sur les zones d’ombre. Mais, surtout, elle pourrait fournir des réponses que l’enquête n’a pas permis de déterminer. Il y a des éléments de logistique qui manquent dans l’enquête (où a été caché le stock d’armes?); on attend aussi de percer le mystère absolu qui entoure les renoncements de Krayem et Abrini, qui devaient se faire exploser à l’aéroport et dans le métro.

L’interrogatoire des accusés au procès des attentats de Paris avait permis d’apporter de nouveaux éléments au dossier. Abrini avait ainsi révélé qu’il était prévu pour les attaques du 13 novembre 2015, qu’il avait renoncé dans les dernières heures et que Salah Abdeslam avait repris son rôle au pied levé. Quand ce type d’information surgit dans un procès, le doute est permis, car elle n’est corroborée par aucun élément d’enquête. On attend des accusés qu’ils s’expliquent sur ce qu’on ne sait pas. Et lorsqu’ils le font, on doute de leur parole. Victimes et jurés devront donc se faire leur propre idée des éventuels nouveaux éléments que pourraient fournir les accusés.

Enfin, c’est l’aspect humain qui va se révéler capital. Ce ne sont pas 9 terroristes qui vont être interrogés, mais bien 9 personnes dotées d’humanité. Les témoignages des victimes avaient agi sur la parole et l’attitude des accusés à Paris. À Bruxelles, après avoir entendu un enchaînement de tristesse et de douleurs à la barre de ce procès pendant quatre semaines, les accusés en sortent certainement atteints quelque part au fond de leur ventre, de leurs tripes. Ce n’est pas un hasard si tous les accusés ont assisté au témoignage des victimes alors qu’une partie d’entre eux brillaient par leur absence avant cette étape du procès. Ce n’était pas pour se délecter de la souffrance des victimes, mais bien pour marquer leur respect. Certains n’ont plus rien à perdre car leur sort a déjà été scellé à Paris. Ils se grandiraient quelque peu en apportant des réponses aux victimes, à la cour et à tous les citoyens qui ont été meurtris par ces attentats.