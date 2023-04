Osons être chauvin : lisons luxembourgeois

"Je n’ai jamais eu de chagrin qu’une heure de lecture n’ait dissipé." Montesquieu touche l’âme pour encourager la lecture. Laisser son imaginaire vagabonder dans l’univers qu’un auteur crée apaise et nourrit l’esprit. La Foire du livre bat son plein à Bruxelles et beaucoup d’auteurs luxembourgeois s’y rendent à la rencontre de leurs lecteurs. Le service du livre luxembourgeois, chargé de faire la promotion de nos auteurs, multiplie les actions de mise en avant. Alicia Morette et son équipe valorisent les auteurs luxembourgeois connus et moins connus, talentueux et moins talentueux. Sommée de couper dans ses dépenses et de recentrer ses activités, la Province a très heureusement maintenu le service. Quelque 350 auteurs luxembourgeois ont publié récemment, inspirés par des écrivains qui font la renommée de notre territoire comme Armel Job ou Guy Goffette. Si la lecture s’érige en thérapie reconnue, écrire en est aussi une autre. Ce que nous lisons travaille notre inconscient. Ce que nous écrivons aussi. Des caractères et ressentis des personnages fictifs de ces auteurs, les décors et atmosphères se ressentent de notre ruralité. Après tout, il y a peut-être une partie d’inconscient commune à tous les Luxembourgeois. Osons être chauvin. Lisons (aussi) luxembourgeois.