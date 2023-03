Alors qu’une nouvelle "génération dorée" vient d’exploser l’Allemagne avec éclat, le petit prodige de la génération précédente, Eden Hazard, se morfond toujours sur la banquette du Real Madrid, dans un spleen à 30 millions par an qui prend l’allure d’un feuilleton hyperdéprimant fait de mini-espoirs furtifs (sa bête noire Ancelotti pourrait-elle partir ? Ah, ben non !) On a droit à des comptes rendus de ses séances d’entraînement. Bientôt, on nous montrera " qu’il joue encore plutôt pas mal dans son jardin, avec ses fistons". Une fin de carrière livrée au hasard…

Et le plaisir du feuilleton dans tout ça ?

Remco bientôt au Giro. Mais on ne verra pas tout... ©Photo News

Après le coup des 5 étapes de la Vuelta sur la RTBF, c’est cette fois RTL TVI qui claironned’avoir acquis les quatre premières étapes du Giro (6 au 28 mai) "plus la dernière étape et une étape au choix". Un peu étriqué tout ça, non ? Va-t-on glisser des messages au favori belge Remco Evenepoel: " Dis, tu pourrais attaquer demain ? On a acheté la diffusion de l’étape. " Imagine-t-on une chaîne annoncer fièrement ?: " Nous avons les trois premiers épisodes de Koh-Lanta , plus le dernier. " Ou encore: "Nous avons les deux premières épreuves de l’heptathlon aux JO, plus la remise de médaille à Nafissatou !" Et la glorieuse incertitude du feuilleton sportif, on s’en fiche ?

Il pleut des films de fuite en avant

Promenons-nous dans les bois, voir si la vie n’est pas moins morne. ©Cinéart

Au cinéma, ces derniers temps, le thème de la quête de paix intérieure via la fuite en avant revient sans cesse. Dans La Montagne, un ingénieur fatigué file dans les Alpes et n’en redescend plus. Dans Ailleurs, si j’y suis, un cadre trop stressé s’enfonce dans la forêt. Dans Sur les chemins noirs un homme convalescent traverse la France à pied. Dans La Chambre des merveilles, la mère d’un enfant accidenté réalise les " 10 choses à faire avant la fin du monde". Attention, ce sont des films ! Dans la vraie vie, les factures de gaz et d’électricité continuent d’arriver !

Nouveau slogan Delhaize ? "Bien laminer, bien virer"

Mobilisation générale contre la direction des Delhaize ©Photo News

Ce qui choque surtout dans le conflit Delhaize en cours, c’est de voir la direction d’un groupe jouant sur une image de tradition ("Depuis 1 867") et de souci du client (le slogan "Bien acheter, bien manger ") jouer sans complexe les flibustiers arrogants qui limogent sans état d’âme et fragilisent les conditions de travail du personnel (ça fait grimper leur action). On dit même qu’ils avaient budgété les pertes que provoqueraient les grèves générées par leur décision. Avec cette tactique "passage en force et dialogue de sourds délibéré", la violence physique (mais pas morale) en moins, on dirait en miniature le conflit français sur les retraites. Bien laminer, bien virer…

Temps de midi ? Tous les frais sont permis

Chez nous, la loi ne considère pas "que le temps de midi est un temps scolaire". Ce temps échappe donc à la réglementation sur la gratuité à l’école. À midi… tous les frais sont permis ! C’est la "taxe tartine", comme dit le PTB. Va-t-on installer des supérettes (franchisées ?) ou des boutiques dans les écoles pour que les élèves fassent du shopping durant cet "espace temporel non scolaire ? ". Un directeur expliquait à la radio qu’il fallait "organiser des soupers" pour financer la surveillance des élèves. Avant, on récoltait des sous pour les classes de neige, aujourd’hui, c’est pour les "classes de midi". Un peu moins exaltant…

EN BREF

ET S’IL HYPNOTISAIT LA FRANCE ?

Messmer, la dernière chance de Macron! ©© GILLES GUSTINE / Satisfy / TF

Je lis que vendredi prochain sur TF1, le célèbre hypnotiseur Messmer tentera de battre un record du monde en hypnotisant 1 000 personnes en 6 minutes. Si ça marche, Macron lui demandera d’hypnotiser 68 millions de Français pour qu’ils avalent la retraite à 64 ans.

LES YEUX PLEIN D’ÉTOILES

Des dizaines d’écoliers ont reçu la visite de l’astronaute wallon Raphaël Liégeois, escorté par le secrétaire d’État à la Politique scientifique Thomas Dermine. De quoi faire rêver les petiots… D’ailleurs, après les rencontres, tous les enfants voulaient devenir secrétaire d’État.

BOULI A LA LIEGEOISE

L’acteur césarisé Bouli Lanners est devenu citoyen d’honneur de la Ville de Liège. À la cérémonie, il s’est écrié: " Putain j’ai dû rentrer de Paris quand même."