L'art de chuter en Amérique

Ce qui aujourd’hui vaut à Trump son inculpation, ce n’est pas l’accord de non-divulgation en soi, ni le timing, ni même les menaces (présumées) qui ont précédé l’accord; c’est le fait que l’argent, payé directement à l’actrice par l’avocat personnel de Trump, a pu être comptabilisé, via des frais juridiques, comme une "dépense de campagne", ce qui constitue la base juridique pour une inculpation pour corruption.

Bref, en Amérique, le diable est dans les détails, d’autant que l’affaire n’est que la pointe la plus saillante de l’iceberg constitué des affaires auxquelles Trump fait face actuellement. En vrac, on citera d’éventuels liens avec la Russie de Poutine (!) avant l’élection de 2016, une présumée tentative de corruption lors de l’élection de 2020 (dans l’État de Géorgie), les archives et secrets d’État de la Maison blanche emportés (illégalement) par Trump en Floride (ce qui lui a valu une visite du FBI), diverses affaires de fraude fiscale de son entreprise à New-York, et évidemment, l’appel à l’insurrection lors de l’assaut du Capitole en 2021. Le pire, c’est que tout ceci n’empêchera peut-être pas Trump de concourir en tant que candidat républicain face à Biden en 2024. C’est que le magnat de l’immobilier a un certain talent pour se victimiser à outrance et rallier à lui une énorme base radicalisée au sein même du parti républicain...

Trump, immortel malgré les affaires ? Pas si vite : l’Amérique sait faire tomber ces figures sulfureuses de façon incongrue. Tel Al Capone, roi des gangsters, accusé de meurtres et trafics divers, tombé en 1931 pour fraude fiscale.