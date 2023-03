Des signaux encourageants

Ce constat, du reste, n’est pas neuf. Ces impacts avaient été identifiés, mesurés et ont donc été assumés par la Fédération Wallonie-Bruxelles au moment de trancher la question. Et cette séquence aura, faut-il le rappeler, duré plus de 30 années !

Il semble donc normal que les effets de ce choix prennent un certain temps avant d’être digérés, assimilés. Mais, provenant des autres Communautés, un certain nombre de signaux pourrait plus rapidement qu’on ne le pense aider à envisager les opportunités à venir, plutôt que de ressasser les difficultés du présent.

Du côté flamand, comme du côté germanophone, des signes concrets d’ouverture pour un rapprochement de ces différents calendriers ne cessent de se multiplier. Et certainement pas dans le simple but de faire plaisir aux francophones. Mais plutôt parce que les motifs qui ont encouragé la Fédération Wallonie-Bruxelles à réformer son calendrier sont, très largement, partagés : lutte contre le décrochage, meilleur équilibre entre les apprentissages et le repos…

Avec le scrutin de 2024, c’est donc l’une de ces opportunités d’encourager le processus qui se profile au sein des deux autres Communautés. Ne soyons toutefois pas naïfs : cela prendra encore du temps. Mais peut-être bien moins que ce que l’on a pu craindre à un moment,