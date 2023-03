Plan alcool : tout ça pour ça

Décider que les jeunes de 16 à 18 ans peuvent acheter uniquement de la bière et du vin est une non-décision. Vous imaginez la caissière de supermarché faire la distinction entre les produits alcoolisés et réclamer la carte d’identité ? Pourquoi ne pas avoir fixé un âge minimum général (18 ans, comme dans de nombreux pays) ? En Lituanie, l’âge légal est même passé à 20 ans !

Ensuite, pourquoi interdire la vente d’alcool dans les magasins le long des autoroutes, entre 22 h et 7 h, plutôt que de l’interdire tout simplement comme en Suisse ? Et pourquoi d’ailleurs ne pourait-on pas limiter la vente d’alcool aux endroits dont c’est la vocation et pas chez le boucher ou dans les librairies ?

Troisième mesure "spectaculaire": interdire la publicité 5 minutes avant et 5 minutes après une émission qui vise un public mineur. Quelle hypocrisie à nouveau. En France, c’est interdit depuis 1991 et la loi Evin. Tout comme en Pologne où les communes peuvent aussi limiter le nombre de magasins vendant de l’alcool et interdire la vente d’alcool après 22 heures. Plus strict encore: en Irlande, les commerçants doivent dissimuler les boissons alcoolisées au regard des consommateurs.

Est-ce efficace pour autant ? Cela n’empêche évidemment pas des Français de carburer au rouge, des Polonais d’être "saouls comme un Polonais" ni des Irlandais de trinquer jusqu’à plus soif au whisky et à la Guinness. Mais là-bas, le plan alcool est clair et compréhensible pour tous.

Chez nous, même si le slogan des brasseurs "Notre savoir-faire se déguste avec sagesse" sera désormais banni, on comptera davantage sur la sagesse des Belges pour consommer avec modération que sur ces 75 mesurettes d’un plan alcool qui n’en porte que le nom.