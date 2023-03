Les potagers, "Les Éblouis" ou GuiHome et ses invités, que regarder à la télé cette semaine ?

Le jardin nourricier est devenu le deuxième endroit préféré de sept Français sur dix après la cuisine. Avec la crise sanitaire, cette idylle s’est intensifiée. Aujourd’hui, les potagers sont partout: sur les toits des immeubles, dans les collèges, les grands magasins, voire même en prison. On parle aujourd’hui de co-potager, de serre connectée ou encore de jardin nourricier clé en main, livré en kit.

2. Mardi 28 : "Les Eblouis" - France 2, 21 h 10

Thématique assez rare (les sectes) que celui de ce film François de Sarah Suco (2019) qui voit une fillette de 12 ans Camille, 12 ans, assister à l’embrigadement progressif de ses parents (Camille Cottin et Eric Caravaca) dans une communauté religieuse basée sur le partage et la solidarité et dirigée par un homme qui se fait appeler "le Berger" (Jean-Pierre Darroussin). Bien raconté, bien joué.

3. Mercredi 29 : "Pegasus, un espion dans la poche" - La Une, 20H30

"Pegasus", souriez vous êtes infiltrés!

En juillet 2021, le scandale sur le logiciel de surveillance israélien Pegasus éclate. UN consortium de médias internationaux révèle un système mondial d’espionnage hors de contrôle et utilisé par plus de 65 pays sur les téléphones de milliers de journalistes, avocats, militants des droits humains, chefs d’États et opposants politiques du monde entier. Ce docu français d’Anne Poiret relate l’affaire.

4. Jeudi 30 : "Comme à la maison" - TIPIK, 21h25

GuiHome vous reçoit chez lui, et il a amené ses potes. ©© Barthélemy Decobecq

GuiHome reçoit chez lui avec ses "colocs" qui sont Kody, Nicolas Lacroix, Inno JP, Adel et d’autres encore. Ils seront sur scène "Comme à la maison" où ils présenteront un sketch mais GuiHome a décidé de les mettre au défi ! À tour de rôle, ils devront pêcher un papier dans le saladier de la coloc et se retrouveront à faire leur sketch tout en relevant un défi. Le juge de tout ça ? Le public!

5. Vendredi 31 : Paname Comedy Club - France 4, 21h10

De nouveaux humoristes à découvrir, sur la scène du Paname Art Café.

Pour cette nouvelle émission du "Paname Comedy Club ", de nombreux humoristes sont attendus: Lise Dehurtevent, Thomas Sii, Éric Cohen, Julien Essome, Sophie Loustalot, Merwan Sali, Bastien Morisson et... Cette série d’émissions enregistrées en public sur la scène mythique du Paname Art Café a pour vocation de braquer les projecteurs sur les talents émergents du stand-up actuel. À travers leur prestation, un portrait de la France actuelle apparaît.