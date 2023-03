En France comme en Israël, une pause (ou pas) pour éviter le chaos...

Sur le fond, ces deux réformes n’ont rien en commun, mais en termes de conséquences, elles font courir à ces deux dirigeants (également très différents), un même risque: l’embrasement social, avec tous les risques de crise politique que cela comporte.

Dans les deux cas, des voix se sont élevées pour implorer un report de leurs réformes impopulaires. Côté français, c’est Laurent Berger, le secrétaire de la CFDT (syndicat réputé pour son ouverture aux discussions avec l’exécutif), qui a proposé au président français une "pause" d’une demi-année dans le processus d’adoption de sa réforme. L’offre a dû demander un certain effort à ce partenaire largement ignoré par le pouvoir tout au long du processus législatif. Après un "49.3" très mal perçu dans l’opinion et des manifestations de plus en plus violentes en rue, Macron aurait tort de se priver d’une telle porte de sortie, qui lui permettrait de temporiser sans pour autant enterrer sa réforme. Las, ni Macron ni sa Première ministre Élisabeth Borne ne semblent prêts à reculer, malgré une nouvelle journée de manifestations prévue ce mardi.

En Israël, c’est le ministre de la Défense, Yoav Galant, qui a suggéré à "Bibi" Netanyahou de geler le processus d’adoption de sa réforme, laquelle a jeté dans les rues du pays, à intervalles réguliers, des Israéliens inquiets de voir leur démocratie ainsi fragilisée. Dimanche, selon diverses estimations, ils étaient au moins 700 000 à exprimer leur mécontentement. La réponse de Netanyahou à son ministre de la Défense ne s’est pas fait attendre: il l’a limogé sur le champ et a commencé à négocier. Non pas avec l’opposition, mais bien avec ses ministres d’extrême droite, qui ont menacé de faire exploser sa coalition s’il ne s’exécutait pas selon leur accord de gouvernement. Finalement, Netanyahou a fini par temporiser et a "gelé" sa réforme. Pas pour très longtemps, mais "la guerre civile", selon ses propres termes, est évitée. Macron, lui, n’a rien lâché.