Être acteur de l’info plutôt que critique

De nombreuses communes se sont adjoint les services d’une personne spécialement formée à la communication. Voici une histoire vécue en guise de démonstration. Des suspicions de faits de mœurs à l’égard d’un enfant pèsent sur un enseignant du réseau communal. Un journaliste appelle le bourgmestre pour l’entendre sur les faits. Panique à bord du Collège. "Pas de commentaires et interdiction absolue d’en parler", menace le bourgmestre, peu au parfum du rôle et de la liberté de la presse. Dans ce cas précis deux hypothèses. Soit le pouvoir communal se tait dans toutes les langues. Dans ce cas, le journaliste trouvera l’info ailleurs et la publiera de façon moins complète sans doute. Le bourgmestre devra courir derrière celle-ci en précisant, en rectifiant, en démentant éventuellement. Il sera à la remorque de l’info. Soit, comme lui conseillera un professionnel de la com’, il répondra à la presse, lui expliquera les faits, détaillera les mesures prises, précisera les contacts avec la justice, redira la confiance en celle-ci et rappellera la présomption d’innocence de son employé. L’info sera entière et correcte. La commune apparaîtra maîtrisant parfaitement la situation. Oui les communes ont besoin de professionnels de l’info. Être acteur de l’information vaut mieux qu’en être le critique.