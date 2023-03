Ce sont les mots d’Alexander De Croo à la commémoration des attentats de Bruxelles: "Les victimes n’ont pas eu le soutien auquel elles avaient droit de la part de l’État". Ben oui, tout comme les victimes des tueurs du Brabant, celles du Rwanda, celles de Dutroux, celles des inondations de l’été 2021… C’est la grande spécialité de l’État belge: compassion de surface au début, froideur négligente ensuite, puis une cérémonie tardive, la larme à l’œil: "C’est promis, on fera mieux la prochaine fois…"

Quand l’affaire Palmade éclipse le rapport du GIEC

Chaud devant, le climat déraille.

Cette semaine est sorti le nouveau rapport (effrayant) du GIEC et si la presse belge y a fait écho, dans le tintamarre médiatique global, c’est presque passé inaperçu. Il semble que pour beaucoup le GIEC devient une grand-mère qui radote et Greta Thunberg, une post-ado arrogante dont on connaît les diatribes par cœur. Alors aujourd’hui, on peut encore plaisanter ("Il fait 49,3 degrés aujourd’hui sur la France") mais quand dans 10 ou 20 ans, la planète sera à moitié invivable on pourra clairement dire: "En 2023, alors que le GIEC tentait désespérément d’ouvrir les yeux au monde, les médias ont préféré tartiner sans fin sur l’affaire Pierre Palmade".

La ville où il pleut des récompenses

C’est lui, c’est le plus beau parking d’Europe. ©EdA - Florent Marot

Jusqu’il y a peu, les césars, oscars, molières, prix Goncourt et autres victoires de lamusique récompensaient le secteur artistique. Mais le besoin de reconnaissance (la "palmarès-mania") semble s’être étendu à d’autres secteurs. Je redécouvre ainsi que ma propre ville (Namur) a été élue en 2 020 "7e meilleure destination européenne", qu’elle a reçu "un award" pour son "engagement à la transformation numérique", que son nouveau parking "Confluence" a été élu "Meilleur parking d’Europe", le site qui l’abrite ayant reçu un "Publica Award" de l’Urbanisme. Toujours rien par contre pour le "Plus beau tunnel de parlementaires du monde", c’est injuste !

La nouvelle "génération dorée", celle qui pédale

Arnaud de Lie, le jeune wallon qui monte...(et qui sprinte). ©Photo News

Alors qu’en football, la mythique "génération dorée" est finissante (la relève doit encore faire ses preuves), le cyclisme belge par contre voit poindre un nouvel "âge d’or". Dans la roue du "monstre" Remco Evenepoel pédale sans complexe une floppée de jeunes talents, des 19-23 ans qui grimpent ou sprintent comme des ténors. Ils s’appellent Arnaud De Lie, Jasper Philipsen, Lennert Van Eetvelt, Cian Uijtebroecks, Max Van Gils, Ilan Van Wilder, Thibaut Nijs ou Alec Segaert… On connaît les dérives du cyclisme, mais parions sur une éthique qui soit dorée elle aussi.

Volontaire aux JO de Paris, un job qui peut vous coûter cher

Les JO de Paris? Médaille d’or de la radinerie.

On s’était déjà étonné du tarif exorbitant des tickets d’entrée aux compétitions desfuturs Jeux olympiques de Paris, voici une nouvelle facette de la généreuse direction de l’événement. Elle recrute 45 000 "volontaires" âgés d’au moins 18 ans, qui seront chargés d’escorter les sportifs ou de guider les spectateurs. Les conditions sont délicieuses: c’est… non rémunéré, pas de logement prévu sur place (ni d’indemnité de déplacement jusqu’à l’enceinte des Jeux), huit heures de travail par jour incluant un unique repas et, quel désenchantement !, pas d’accès aux compétitions. Des contrats d’embauche qui doivent faire rêver les patrons du groupe Delhaize…

EN BREF

BORNE POUR LA RETRAITE ?

Elisabeth au bord du Borne-out. ©Photo News

On la plaint un peu, au fond, la Première ministre française Élisabeth Borne. Pas folichon déjà ce job aux allures de fusible chargé d’exécuter les volontés du président. Elle aura 62 ans le 18 avril prochain et s’est retrouvée au cœur du cyclone, à faire passer en force une réforme qui risque de retarder de deux ans… sa propre retraite.

COÛT DE POMPE

La firme TotalEnergies cède ses stations-service belges au groupe canadien "Couche-Tard". Ça aurait pu être pire avec une vente au groupe "Paie-des-cacahuètes".

PORTE A PORTE

Je lis que le ministre-président wallon Elio di Rupo se cherche "une porte de sortie" pour 2024. Ben qu’il aille faire un tour au Ikea de Mons, il y trouvera sûrement son bonheur.