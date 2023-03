On annonce que plus de 7 millions€ de pensions ont été illégalement versés depuis 25 ans aux députés belges. On comprend que notre Parlement soit négligé par les pays corrupteurs comme Qatar ou le Maroc, puisque ses membres s’auto-arrosent déjà d’argent indu tout en approuvant que le Belge ordinaire recule sa retraite à 67 ans. En prime, rien n’oblige les députés à rembourser. C’est ainsi qu’un Siegfried Bracke (N-VA), qui présida deux ans la Chambre et dont le parti nationaliste réclame la fin de la Belgique, refuse de rendre le trop-perçu. Il se dit sûrement que tant qu’elle existe (la Belgique), autant en profiter pour se remplir les poches.

Pierre Niney serait donc un peu Belge

Un peu Belge, mais pas assez que pour rafler les Magritte. ©Photo News

Le comédien Pierre Niney a annoncé que sa mère était née en Belgique et qu’il seconsidère (avec un clin d’œil) comme "à moitié belge". On frémit pour nos Bouli Lanners et autres Jérémie Rénier à l’idée qu’il aurait pu être "magrittable" car avec ses rôles marquants dans Yves Saint Laurent (2015, qui lui a valu un césar), Un homme idéal (2 016), La Promesse de l’aube (2 020), Boîte noire (2 021) ou Amants ou Mascarade en 2022, il aurait raflé le trophée belge du "meilleur acteur" presque tous les ans…

Le retour des agences de notation

Je lis que les agences de notation s’inquiètent déjà "des futures élections belges". Vous vous souvenez de ces agences dénommées Standard & Poor’s, Moody’s ou Fitch ? Elles passent leur temps à "mesurer la capacité de remboursement d’un pays". Leur système de cotation a un côté laitier qui va de "AAA" (pays fiable) à… "D" (pays foireux) ! Voilà 10 ans, elles terrorisaient notre pays quasi au jour le jour. Les revoilà toujours aussi oppressantes, qui subodorent qu’après les législatives de 2024, le gouvernement belge sera si compliqué à former (pas plus de 500 jours SVP !) que la gestion du pays laissera à désirer. Mais bon: faut-il s’appeler Fitch pour le deviner ?

Vous m’échangeriez mon Hollande contre votre Magnette ?

Résistera-t-il à l’appel de la France? ©EdA Mathieu Golinvaux

Le PS français a à nouveau sollicité Paul Magnette (président du PS belge) pour être sa tête de liste aux européennes de 2024. Oui, les socialistes français le trouvent charismatique et éloquent (et peut-être bon boulanger). Je ne peux m’empêcher de relier cette nouvelle au fait que l’ex-président socialiste François Hollande sera en septembre l’invité d’honneur des 100es Fêtes de Wallonie à Namur où il sera aussi orateur… Allez, faut pas nous prendre pour des naïfs: même si Paul Magnette a pour l’instant refusé l’offre… il y a de l’échangisme dans l’air !

Il paraît que c’est notre cerveau qui fait l’autruche

Cachez cette réalité que je ne saurais voir… ©-AFP

Températures déjà très hautes en Espagne. Été qui s’annonce étouffant dans le sud de la France… Le réchauffement est là, mais nos comportements ne changent pas ou guère. On est plus que jamais dans la course au gigantisme (les JO de Paris, le Mondial de foot à 48 pays…) ou aux vacances en avion low cost trois à cinq fois par an. Selon un docu (à voir sur Arte), c’est la faute à nos cerveaux "qui font l’autruche" et enclenchent des mécanismes nous empêchant "de regarder la situation telle qu’elle est". Ouf ! Ce n’est pas totalement de notre faute ! Notez qu’avec les sols toujours plus secs, ça va devenir très compliqué d’enfouir sa tête sous terre.

EN BREF

MERCI PATRON !

Pour dire l’humanité des dirigeants de Delhaize, plusieurs centaines d’employés ont appris leur licenciement par vidéoconférence. Ils sont passés d’un coup du télétravail au téléchômage !

POUBELLE LA VIE

La grève des éboueurs ne bat pas en retraite ©Photo News

On ne sait s’il va y avoir une guerre civile en France à cause de la réforme des retraites (et la tentative de passage en force du gouvernement), mais avec la grève des éboueurs à Paris, les barricades sont déjà dressées.

EN FIN DE COMPTE

L’idée d’un "compte carbone" individuel, qui indique à chaque citoyen ce qu’il peut consommer d’énergie sur un an, fait son chemin. En fait, c’est la seule solution qu’on ait trouvée pour réduire le besoin compulsif de voyages lointains des parlementaires belges et européens.