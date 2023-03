C’était en 1987. À cette époque, il était difficile d’allumer la radio sans entendre: "Elle a fait un bébé toute seule […] C’était dans ces années un peu folles où les papas n’étaient plus à la mode", de Jean-Jacques Goldman. Un titre entêtant et entraînant. Le chanteur y racontait les combats d’une femme qui veut s’en sortir, seule, avec son bébé. 36 ans plus tard, personne n’osera dire que Jean-Jacques était un visionnaire mais force est de constater que son tube est devenu une réalité. Car aujourd’hui, de plus en plus de femmes décident de faire comme dans la chanson… un bébé toute seule.