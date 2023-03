Fascinante et magique neige embêtante

Trois flocons de neige tombés début mars ont monopolisé les discussions. Extraordinaire cette fascination qu’exerce la neige sur nos imaginaires. Premiers ou derniers flocons de la saison, elle enflamme nos sens. Les philosophes vous expliqueront qu’elle incarne la magie, les fêtes de fin d’années, la nostalgie d’hivers rigoureux vécus par certains ou entendus racontés par d’autres. Il suffit de regarder un enfant les yeux dans les étoiles, admirer la neige tomber pour comprendre le ressenti d’un adulte. Les accrocs aux vacances d’hiver vous convaincront que rien, mieux qu’un séjour dans la majestuosité des montagnes blanches, ne procure autant d’apaisement et de sérénité. Évoquer la météo mercredi passé ne servait pas de réflexion bateau juste censée engager le contact. Cette fois, ces propos dépassaient leur fonction phatique pour apporter une réelle information. Ces chutes de neige mouillée et appelée à disparaître dans les trois heures, ont suffi à sérieusement perturber le trafic. Difficile de s’expliquer ces centaines de km cumulés de bouchon. Inexpérience de plus en plus avérée de conducteurs ? Équipements moins adaptés que par le passé ? Pour magique qu’elle est, la neige fut aussi maudite par les automobilistes. Pas tous des magiciens de la conduite.