J’entends que " l’hiver n’en finit pas", que le froid "mine le moral ". Petit rappel: octobre a été "le mois le plus chaud jamais enregistré en Europe ", il faisait 15 °C à la Saint-Sylvestre et heureusement pour les cultures, il a fait un peu froid en février et là, on a les giboulées de mars. C’est juste normal, nécessaire. Cette année, il n’y aura pas d’effet "Nina" (courant froid qui contient les températures), et il fera plus chaud qu’en 2 022. Le rapport 2 023 du GIEC s’annonce des plus alarmants. Et sous la canicule, on soupirera: "On était si bien en février, blottis sous les couvertures."

Vous avez gagné ? Surtout ne changez rien !

Un peu de discrétion, please!

Je lis que le Belge qui a remporté 145 millions€ à l’EuroMillions (non ce n’était pas une "prime mazout") bénéficiera " d’un accompagnement par la Loterie pour l’aider àgérer son gain". Mais que dit-on à des gens devenus" scandaleusement riches" pour qu’ils ne perdent pas la boule ? Faites en sorte que ça ne se sache pas ! Pas de bling bling. Gardez votre petit emploi. Continuez de vivre dans une maison modeste. À rouler dans un bahut économique. Continuez à pinailler pour 50 cents non rendus à la caisse d’un magasin. Partez en vacances à la mer du Nord en train. Rhabillez-vous via Vinted… Mais alors finalement… ça sert à quoi d’avoir gagné ?

Macron va-t-il aussi décorer Delhaize ?

Delhaize ou "le profit sans les ennuis" …. Bien dit! ©-BELGA

l y a une dizaine de jours, en même temps que la France marchait contre la réforme des retraites, le président Emmanuel Macron remettait (en cachette) la Légion d’honneur au richissime patron d’Amazon, Jeff Bezos, pollueur, roi de l’évasion fiscale et saccageur d’emplois. Un geste judicieux qu’il aurait pu reproduire, mardi, alors que la France était à nouveau dans la rue, en décorant les patrons belges de Delhaize qui venaient d’annoncer que leurs 128 supermarchés seront à l’avenir franchisés, ce qui empêchera toute représentation syndicale et ne pourra engendrer qu’un désastre social et salarial. "Bienvenue dans la Légion d’horreur, Messieurs !"

Le foot belge invente la minute où tout est permis

La main d’Arnaud Bodart contre Westerlo...Encore la main de Dieu? ©Photo News

L’autre soir, à la 93e minute, le gardien du Standard Arnaud Bodart fait une faute de main délibérée hors de la zone et empêche un but. Il est exclu et en principe, un match de suspension doit compléter la sanction. Mais… ce week-end, il y a match "à gros enjeu" Bruges-Standard. Le club liégeois pleurniche et, miracle : Arnaud Bodart "n’est pas suspendu". Qu’en déduire ? Que dans le foot belge, tu peux à présent faire n’importe quelle énorme faute dans les arrêts de jeu, la sanction ne sera que… de 2 minutes. On appellera ça le "Last minutes permissive time" !

Changez de Diest, s’il vous plaît !

Depuis quelque temps, une société basée à Diest (préfixe 13) n’arrêtait pas de m’appeler. Je n’ai jamais décroché et j’ai bloqué le numéro qui était 22 06 01. Mais ils sont revenus à la charge avec un 22 06 22, que j’ai bloqué aussi. Ensuite j’ai eu le 22 06 24, le 22 06 26, le 22 06 29 et je me suis dit: "Encore le 3, le 5, le 7, le 8 et le numéro complémentaire le 0 et je serai tranquille." J’en ai parlé autour de moi et me suis rendu compte que plein de gens étaient traumatisés par les appels incessants de cette firme (paraît que c’est un ordinateur qui appelle, pas des employés). Alors je leur ai téléphoné et j’ai crié: "Changez de Diest, s’il vous plaît ! "

EN BREF

HÔPITAL 5 ÉTOILES

En Hollande, un hôpital a reçu le label Gault & Millau pour ses repas aux patients. En Belgique, la philosophie est différente: les repas servent surtout à faire fuir les malades et libérer les chambres.

TRISTES MAGRITTE

Ceci est un Magritte. ©Imagellan

Audience télé faiblarde pour la remise des Magritte (43 000 spectateurs sur La Trois). Un Magritte d’honneur l’an prochain à Pierre Palmade pourrait-il relancer la machine ?

NE MÉGOTONS PAS

La Wallonie "va s’attaquer aux chewing-gums et aux mégots de cigarettes". On va les récolter, les mélanger et le résultat bouchera les nids-de-poule sur les routes.

"J.O." TROP CHERS

Les Français seraient finalement d’accord de travailler jusqu’à 64 ans… si on leur offre plein de places gratuites aux JO de Paris.