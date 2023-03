La colère "rentrée" des Français

Et puis, arrive la taxe carbone (qui s’applique aux automobilistes). Patatras : "Ce qui est passé auparavant ne va plus passer", constate-t-il, suggérant très clairement que c’est bien l’accumulation de toutes ces mesures (et non la taxe seule) qui a contribué à déclencher la révolte.

Pourtant, Édouard Philippe, ainsi qu’il l’a confessé devant les étudiants, avait fait cette prédiction pendant l’été 2018, juste avant la taxe carbone : "Il y a une colère, rentrée, dans la population française, qui va exploser (...)" Mais alors pourquoi ne s’est-il pas arrêté ? Parce qu’ "on ne sait jamais laquelle des gouttes est la dernière..."

Ces jours-ci, en France, la réforme qui consacre un report de l’âge légal de la retraite de 62 à 64 ans suscite une contestation sociale importante et fait craindre au gouvernement des grèves, des manifestations et, in fine, un blocage total de l’économie. Or, entend-on, si la France fait cette réforme c’est qu’elle "doit" envoyer des signaux positifs aux "marchés" (comprendre : les créanciers de l’État). Et ceux-ci, selon certains économistes néolibéraux, ont besoin d’être rassurés, un peu comme un patron a besoin de savoir que ses employés sont prêts à faire des heures supplémentaires pour sauver la boutique. Difficile d’expliquer ça aux travailleurs déjà bien cassés, dont un bon nombre battront le pavé, ce mardi, dans toute la France. D’ailleurs, pour l’instant, ce n’est pas d’eux dont le gouvernement a peur. Mais il suffit d’une goutte avant que le vase ne déborde.