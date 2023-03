Pourquoi pas une extension par phase ? 

Fils d’agriculteur, rural dans l’âme, ministre de l’Agriculture, mais aussi de l’Aménagement du territoire et libéral attentif au développement économique de sa Région, Willy Borsus fait face à un dilemme. Faut-il laisser les terres de Weyler-Hondelange convoitées pour l’extension du parc d’activités économiques initié par Idélux aux cultivateurs nourriciers ou les destiner aux entreprises ? Le ministre est venu sur place manifester son empathie aux opposants. Il va devoir prendre une décision sur le projet de révision du plan de secteur. L’intercommunale avait revu une première fois le projet à la baisse en transférant quelque 20 hectares de Weyler vers la sablière de Shoppach. Insuffisant cependant. La suite du dossier a évidemment été préparée en amont de la visite. Le président d’Idélux Elie Deblire (Les Engagés) en avait débattu avec les représentants des agriculteurs. Également présent sur le site, il croit en une solution de phasage, étape par étape dans l’aménagement du zoning, Idélux n’entamant la seconde phase que lorsque la première superficie se remplirait sérieusement. Et ainsi de suite. Avec, pourquoi pas, la Sablonnière qui pourrait même s’intercaler avant de toucher aux bonnes terres. Voilà qui laisserait le ministre en… phase avec les uns et les autres et avec son ressenti.