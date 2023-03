Ce végétal qui emballe moins

Et qu’est-ce qui explique que les Bruxellois et les Flamands sont globalement plus "veggie friendly" ? Le pouvoir d’achat ? Peut-être…

Dans un marché fortement touché par la crise, et où les alternatives végétales sont souvent (un peu) plus chères, privilégier le tofu ou la protéine de pois requiert un plus grand sacrifice dans le sud du pays, notent les observateurs.

Mais l’argent fait-il tout ? Pas forcément, à en croire la volonté plus marquée des jeunes de se tourner vers les substituts.

Car, si notre pouvoir d’achat a un impact important sur ce que nous mettons dans notre assiette, d’autres facteurs entrent en ligne de compte. Comme la sensibilisation aux problèmes environnementaux et à l’exploitation animale ou encore la perception – voire parfois les préjugés – que l’on peut avoir des alternatives végétales.

Dès lors, plusieurs questions s’imposent. Les Wallons seraient-ils moins réceptifs aux arguments avancés par les associations de promotion du véganisme et du végétarisme ? Remettraient-ils en cause les discours scientifiques qui insistent sur l’importance de diminuer notre consommation de viande pour baisser notre impact CO² ? Considéraient-ils que le végétal n’est pas une solution d’avenir ? Ou alors auraient-ils tout simplement trop de mal à considérer qu’un burger de noix puisse être aussi bon qu’un burger de bœuf ? Difficile à dire.

Seule certitude, partagée par tous les acteurs de l’alimentaire: les substituts seront plus nombreux demain qu’ils ne le sont aujourd’hui. Et ce sera au consommateur de choisir l’alternative qu’il privilégiera.