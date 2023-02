Guerre en Ukraine: la paix, contre-nature (L'édito)

Quand deux hommes se battent en rue, ou que des milliers de soldats s’affrontent sur le champ de cette désolation qu’on appelle bataille, ceux-là sont-ils les seuls coupables ? Celui qui encourage, glisse un couteau ou un lance-missiles dans la main de l’un ou de l’autre adversaire, n’est-il pas tout autant responsable ? Complice de cette violence qui se croit légitime, à tort et de travers. Et que dire de ceux qui, l’œil et le cœur malsains, s’alimentent de l’adrénaline des combats ?

Ils seront peu à en être blâmés. Car si l’humain est belliqueux, il est aussi simple d’esprit et manichéen. Il choisira toujours son camp, par affinité, par facilité ou par aveuglement. Le bon contre le mauvais, le blanc à l’opposé du noir. Ainsi il pourra glorifier ses vainqueurs et humilier les perdants. Il en fut ainsi tout au long de cette Histoire qui n’est jamais que le récit de ceux qui l’emportent. Salué ou absous, il pourra se racheter un costard d’innocence pour remplacer le treillis déchiré, avant de sonner le clairon et de verser des larmes sur le sort des millions d’âmes qui auront perdu, dans l’abyssale absurdité de la furie, un peu ou la totalité de leur existence.

La guerre ne se nourrit pas de nuances. Elle dresse des forts et des camps, érige des statues et fusille ses déserteurs. Et les héros qu’elle façonne sont rarement ceux qui se sont défiés de ses implacables ressorts.