Il y a un an, la Russie tentait d’envahir l’Ukraine. On se souvient que cette invasion semblait "impensable". À part les Américains, personne ne voyait Moscou passer à l’attaque. Des troupes étaient certes massées à la frontière, mais les observateurs pensaient que c’était pour aller faire des courses moins chères dans les supermarchés ukrainiens (tout comme des ménages wallons se massent chaque samedi à la frontière française). Et un an après ? Le feuilleton, tout comme les réfugiés ukrainiens, nous lasse et ce Zelensky, au fond, "ne nous en demande-t-il pas trop ?" Pour rappel, cette guerre qui s’enlise comme celle de 14-18, c’est à deux pays de chez nous…

Ces épouses qui vivent "dans l’ombre des héros"

Gilles de Binche? Les hommes savent pourquoi... ©BELGA

Bienvenue au futur parc de la Beuverie

2 millions dépensés pour boire et faire la fête "en toute sécurité".

Des travaux sont en cours à Liège pour la construction d’une "salle de guindaille" (sic !) de 2 800 m2 destinée aux étudiants. Elles vont être grandioses les fêtes dans cette espèce de bunker excentré (on dirait un centre d’élevage intensif) qui va coûter la modique somme de… 2 millions€ ! Euh… on a prévu une infirmerie ? Une salle de réanimation ? Un système de biométhanisation des déjections ? C’est à deux pas de… Jupille (forcément). À quand un classement de la guindaille liégeoise au patrimoine de l’Unesco ? Et bienvenue au parc de la Beuverie !

JO de Paris: l’important, c’est de… pouvoir payer !

Sympas mais hors de prix les JO de Paris.

Pas donnés, semble-t-il, les J0 de Paris 2 024. Pour obtenir des places "à bon marché" promises par l’organisation, il fallait être tiré au sort (3 millions d’inscrits). Tirage ne donnant droit qu’à… " obtenir un créneau d’achat permettant d’accéder à la vente de packs sur-mesure ". Et là, vous cherchez des places pour l’athlétisme (les éliminatoires, même pas les finales), et c’est 100 € la place. Pour la gymnastique, on est vite à 260 €. Pour tous les sports où les Français sont bons, ça grimpe encore. Et pour 24 € ? On peut juste voir passer… les marcheurs ou les marathoniens. Heureusement pour les Belges qu’ils sont champions olympiques de resquille… ça limitera les dégâts…

C’est promis, à l’avenir, on va construire des maisons solides...

Une catastrophe aussi en terme de prévention et de qualité de construction. ©BELGA

Des dizaines d’avocats turcs ont déposé plainte pour négligence et abus de pouvoir contre le président Erdogan et divers hauts fonctionnaires à la suite des tremblements de terre qui ont dévasté le pays. C’est fou mais à chaque séisme là-bas, on dénonce la même chose: les entrepreneurs sont véreux et construisent à peu de frais des immeubles pas solides. Quant au gouvernement, il n’a pas investi dans la prévention et sa gestion des secours a été pathétique. Mais à chaque catastrophe, le pouvoir promet: on ne construira plus des immeubles trop hauts et en carton, on sera plus prévoyants. Les 47 000 morts (chiffre provisoire) le remercient déjà…

EN BREF

SILENCE, ON VOLE

La Sonaca et une start-up flamande préparent le futur: les avions électriques. Et oui, un jour, on volera sur Engie Airlines, TransLuminus ou Air Mega.

À L’EAU, JAMES ?

Les films, plus il y a de l’eau, plus ça marche...

Avatar 2 – La voie de l’eau a dépassé au box-office Titanic qu’on aurait pu sous-titrer… Voie d’eau à bâbord. Deux films de James Cameron à qui on suggère d’imaginer le premier "Astérix" sous-marin.

PARC HARCELELAND

Le patron des Plopsalands aurait des comportements problématiques (humiliation, réunions punitives…). Ses employés, le Lutin Plop, Vic le Viking et Pat le Pirate ont déposé plainte.

SENS DES PRIORITÉS

Cette semaine, on a parlé autant de Pierre Palmade que de Vladimir Poutine. Avec un tel discernement médiatique, c’est sûr, on ne verra pas venir l’Apocalypse…