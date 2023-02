Ce que veut la Chine

En fait, la Chine a bien du mal à considérer que ce qui se déroule actuellement sur le sol ukrainien est une guerre. D’ailleurs, son plan ne vise pas à l’arrêter, la guerre, mais à résoudre "politiquement" "la crise". Une crise… "ukrainienne" de surcroît.

Entre banalités abyssales ("les conflits font du mal") et flou artistique sur le respect du droit international, la Chine propose donc, en lieu et place d’un plan à la hauteur de ses ambitions de première puissance mondiale, une dissertation scolaire, qu’on jurerait rédigée à la hâte tant elle semble peu au fait des réalités connues de tous.

Cette politique de l’autruche ne surprend guère: parce qu’elle est l’adversaire de l’Occident sur le plan géopolitique et économique, la Chine ne peut que soutenir la Russie. Mais parce que son bien-être dépend aussi d’une forme de stabilité mondiale, elle ne peut pas s’engager complètement aux côtés de son allié belliqueux, au risque d’accentuer le risque d’une troisième guerre mondiale qui ne demande qu’à s’épanouir. Les points chauds ne manquent pas aux quatre coins de la planète, du détroit de Taïwan au Haut-Karabakh, en passant par les conflits en cours sur le continent africain (l’est de la RDC, l’Éthiopie, le Yémen…)

En bref, la Chine se fiche bien de la paix en Ukraine. Ce qu’elle veut, c’est que la situation ne dégénère pas au point que la stabilité mondiale s’en trouve menacée, au point que l’économie passerait au second plan des préoccupations des citoyens (et de leurs dirigeants). Ce qu’il y a d’assez inquiétant, c’est que la Chine semble dépassée par ce qui se passe actuellement en Ukraine, elle qui s’inquiète (c’est dans son plan de paix) d’une éventuelle "détérioration", voir d’un "dérapage" de la "crise ukrainienne". Ne voit-elle pas que le dérapage a eu lieu voilà déjà un an ?