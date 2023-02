Macabre décompte

Les piétons ont aussi payé un lourd tribut en 2022 avec 80 morts. Des chiffres glaçants qui font dire en d’autres termes qu’environ tous les deux jours, un usager vulnérable de la route meurt dans notre pays. Les causes ? Vitesse excessive, conduite sous influence, distraction… qu’importe ce sont presque toujours les mêmes. L’objectif, ici, n’est pas de trouver un coupable mais d’ouvrir nos yeux. Ces chiffres doivent être un électrochoc pour nous usagers de la route mais surtout pour nos décideurs politiques. Car ils montrent, une fois de plus, que la sécurité routière doit être améliorée dans notre pays. Alors, oui, plusieurs projets sont sur la table comme le permis à points, le retrait plus rapide de permis, les amendes plus salées… Mais est-ce que cela est suffisant pour atteindre l’utopique zéro décès sur nos routes en 2050 ? Poser la question, c’est y répondre. Car ces mesures si elles sont adoptées, ce qui n’est pas encore gagné, ne seront que des mesures sparadraps placées sur des plaies béantes. Car ouvrons les yeux, la Belgique n’est pas les Pays-Bas. Et même si les infrastructures ne sont pas les seules responsables de ces accidents, elles doivent être adaptées et tout particulièrement sur les routes secondaires. Combien de fois ne voyons-nous pas une piste cyclable ou un trottoir prendre fin inopinément ? Et ces pistes cyclables justement quand on a la chance d’en avoir, elles font moins d’un mètre de large, se trouvent le long des nationales et sont délimitées bien souvent par… quelques pointillés. Enfin, balayer des décennies du "tout-à-la-voiture" ne passera pas que par des aménagements adéquats, il conviendra également de rappeler deux notions essentielles qui sont en voie de disparition: la courtoisie et le bon sens. La route, ça se partage et les responsabilités aussi.