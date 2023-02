Car un carnaval, c’est bien plus qu’un rendez-vous annuel quelconque. C’est le moment de l’année où l’on se retrouve en famille, entre amis, où on lâche prise et où les barrières sociales tombent. Une fête hors du temps où tout est permis (ou presque). Mais c’est aussi et surtout un rituel qui permet de retrouver de la légèreté dans nos vies palpitantes. Qui oserait dire qu’il ne redevient pas un enfant au milieu des chars, des confettis et des masques ?

Et puisque l’on parle de cortèges, de ducasses, de processions ou de cavalcades, les tableaux du carnaval ont tous en commun cette ambiance de partage et de solidarité. Des valeurs qui n’auront jamais été aussi essentielles que ces dernières années.

Mais les bienfaits des carnavals ne s’arrêtent pas là. Lorsqu’il est très ancré dans une ville ou une région, le folklore présente même des vertus particulièrement bénéfiques, à travers les activités collectives qui en découlent. Entre le sentiment d’appartenance à une communauté et un partage des valeurs, les effets sont positifs en termes de bien-être mais aussi sur la santé directement. Des données scientifiques montrent même un lien entre la participation sociale et la santé. Et on sait que pour bon nombre de nos concitoyens, la quasi-absence de vie associative durant deux ans a été très difficile à gérer. Dès lors, on comprend mieux pourquoi le retour des carnavals était attendu avec impatience et exaltation.

Alors n’hésitez pas à participer au folklore de votre région, c’est bon pour la santé !