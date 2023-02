Une bande de covoiturage sans issue

Le projet d’une bande de covoiturage entre Arlon et Luxembourg pour fluidifier le trafic s’érige en farce politique. Que l’idée fasse long feu pouvait se deviner dès les premiers jours après son annonce en 2017 par le ministre Di Antonio. Cette manie des politiques de jouer l’effet de communication au détriment de la préparation du dossier le pourrit dès le départ. L’aménagement inauguré deux ans plus tard a coûté entre dix et vingt millions à la Wallonie et s’avère un fiasco. La bande s’arrête… à la frontière, ne peut être utilisée que par des voitures contenant trois personnes au moins et roulant sous les 50 km/h. Des contraintes rédhibitoires. Dès 2017, le ministre grand-ducal compétent Bausch avait tempéré l’enthousiasme, expliquant qu’il s’était simplement déclaré ouvert à une étude de faisabilité. Six ans plus tard, ça renâcle toujours chez nos voisins. Certes, le dossier fait partie du plan national de mobilité. Mais celui-ci court jusqu’en 2035 ! De quoi voir venir sans empressement. La bande envisagée coûterait quelque 60 millions et longerait le côté gauche de la chaussée, alors que côté belge, c’est… à droite. Ne parlons même pas des conditions d’utilisation différentes. Rien n’ira jamais dans ce dossier, mal engagé dès le début.