Une guerre, un tournant

Rétrospectivement, "l’opération spéciale" de Poutine est à la fois une tentative d’éradication d’un pays tout entier, mais aussi une véritable rupture des liens avec l’ouest, ou du moins, ce qu’il en restait. Bien sûr, on peut ergoter sur l’attitude des Occidentaux ces dernières années, qu’il s’agisse des États-Unis, de l’OTAN ou de l’Union européenne, autant d’alliés de l’Ukraine qui ont choisi de soutenir le pays dans sa course à l’émancipation, plutôt que de ménager une Russie en pleine perte de puissance sur sa zone d’influence. Et alors ? Est-ce à la Russie de décider avec qui peut ou ne peut pas s’allier le peuple ukrainien? Bien sûr que non. Et c’est aussi simple que ça, même sur le plan géopolitique : quand vous perdez tactiquement, vous perdez tout court.

Depuis l’annexion de la Crimée, c’est comme si Poutine avait attendu sa guerre contre l’Occident. Le Donbass était un prétexte à peine recevable pour la déclarer, mais qu’importe, la mèche a suffi pour mettre le feu au baril de poudre.

Et ensuite ? Bien malin qui peut dire quand, où, et comment s’arrêtera cette guerre. Mais il faut relire la longue chronique des discussions diplomatiques ayant précédé cette guerre, depuis la signature des accords de Minsk jusqu’aux tête-à-tête grandiloquents à quelques jours seulement de l’invasion, pour comprendre que Poutine s’est procuré un malin plaisir à préparer ce conflit majeur. Sans doute pensait-il en finir plus tôt. Puisse l’Ukraine lui donner encore tort. Pour longtemps.