La triste fuite des responsabilités

Sous le feu des questions à la Chambre, le Premier ministre Alexander De Croo et la secrétaire d’État à l’Asile et aux Migrations, Nicole De Moor, ont pointé des "dysfonctionnements": "La façon dont les choses se sont passées n’est pas acceptable", a lancé Alexander De Croo qui fustige aussi ceux qui reprochent au gouvernement de "n’avoir rien fait" pour créer de nouvelles places d’accueil. Certes, la Vivaldi n’a pas "rien fait". Mais en a-t-elle fait pour autant "assez" pour éviter ce type d’incident ?

Face à une problématique à la fois sensible et compliquée, les gouvernements qui se sont succédé ces vingt dernières années ont souvent préféré fermer les yeux, les oreilles et la bouche. Certains ont même laissé des citoyens exemplaires se substituer aux services de l’État.

Dans les prochains jours, les personnes qui ont droit à l’accueil et qui vivaient dans ce squat insalubre seront appelées progressivement pour être prises en charge par l’agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile (Fédasil). Face à ce fiasco, le gouvernement n’a pas hésité à rejeter la faute sur les autorités bruxelloises et sur la Commune de Schaerbeek. Certains essaient même, par une triste gymnastique politique dont ils ont le secret, de rejeter la faute sur leurs partenaires de majorité. Mais la responsabilité du monde politique dans la crise de l’accueil et dans l’inadéquation de la politique migratoire pour répondre aux crises successives n’est-elle pas collective ? Ne va-t-elle pas bien au-delà de la Vivaldi, de l’ex-Suédoise, du gouvernement bruxellois ou encore de la Commune de Schaerbeek ? Poser la question, c’est probablement y répondre.