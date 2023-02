Georges-Louis Bouchez va donc participer au jeu de la télé flamande Special Forces: wie durft wint ("qui ose gagne") où avec d’autres people, il se soumettra à l’entraînement militaire "le plus dur du monde", au Maroc. Questions: cela fait-il partie de son "parcours d’intégration" comme "bekende Vlaming" ? Va-t-il enfin parler néerlandais ? Est-ce une mission d’observation qu’il doit "déclarer" comme sénateur ? Sera-t-il influencé par les lobbies marocains ? S’habillera-t-il toujours en kaki ensuite comme Zelensky ? Que la force spéciale soit avec toi, GLB !

Faut-il créer une police des politiques ?

Que celui qui ne cumule pas lève le doigt! ©-Belga

Je lis que "la politique du bâton fonctionne" et que, selon la Cour des comptes, quasitous les mandataires politiques de ce pays ont transmis en 2 022 la liste des mandats qu’ils cumulent (qui est publique) et leur déclaration de patrimoine (qui reste secrète). Cette info s’ajoutant aux enquêtes sur les voyages déclarés ou non des députés belges ou européens, on a l’impression que les politiciens sont des délinquants en puissance qu’il faut surveiller, menacer, sanctionner et que cela réclame au pays une énergie démesurée. Faudra-t-il un jour des éducateurs spécialisés pour les encadrer, des guidances psychologiques voire… une police des politiques ?

En Suède, ils préparent la guerre… et nous ?

Prêts à se défendre… Civils compris! ©AFP

Je lis qu’après un an de conflit en Ukraine, la Suède "se prépare à la guerre et mobilise les civils". Total: 404 000 personnes (sur 10 millions) qui ont reçu une "affectation de guerre". Si la Suède est attaquée, tous ces gens savent déjà ce qu’on attend d’eux. Vous verriez ça en Belgique ? On imagine de suite une pluie de certificats médicaux en réponse aux convocations. Pourtant il y a des gens mobilisables: tous ces guerriers du triathlon, ces marathoniens, ces spartiates du trail alignés par milliers dans les dizaines d’épreuves chaque semaine. Ils sont affûtés, increvables, prêts à enfiler un uniforme et un fusil… J’écris ça pour rire, hein, juste pour les taquiner !

Ce gars-là, il boit, il fume et il foote!

De l’énergie à revendre ce Christian Brüls. ©BELGA

À l’Antwerp, on a bazardé l’ex-Diable Nainggolan parce qu’il avait vapoté sur le banc des réservistes, et l’autre jour, Raman d’Anderlecht a frôlé le "bad buzz" après avoir été photographié une pinte à la main dans la tribune. Les footballeurs doivent se cacher pour tout. Sauf un: Christian Brüls, 34 ans, qui boit et qui fume depuis toujours, et ça ne dérange personne. "Tout le monde a ses défauts", dit son coach Mbaye Leye. Il joue à Zulte en D1A où l’on est ravi de son abattage de médian créatif. Brüls ? Une nature… sans filtre.

Trop de Cannes tue l’effet Cannes

Qui n’a pas son logo Cannes? Il en reste toute une caisse...

C’est bizarre mais presque tous les films français que je vois ces derniers temps à la télé ou au cinéma – à part Astérix – arborent fièrement le label "Festival de Cannes". Il y en a beaucoup trop: "En compétition", "Hors compétition", ou en section parallèle, ça n’a plus de sens. Il semble que durant le Covid, le festival étant annulé, on a saupoudré de sélections fictives compensatoires le cinéma français. Mais trop de "Cannes" tue l’effet "Cannes". Un label "Pas sélectionné à Cannes" attirerait positivement l’attention. C’est un peu comme si tous les films belges étaient "nominés aux magrittes". Euh… Comparaison boiteuse puisqu’ils le sont tous et chaque année.

EN BREF

VALEUR SÛRE

On peut lire qu’en France, "le sperme belge s’arrache à prix d’or". Normal, il est livré avec une victoire de la musique garantie, voire une nomination aux césars.

ÉTAT PROVIDENCE

La Terre tremble en Turquie, la popularité d’Erdogan aussi... ©AFP

Les dégâts du séisme en Turquie s’élèveraient à 80 milliards. Le président Erdogan les a sur un compte, mais il a la flemme d’aller les chercher en Suisse…

EN PLEIN CADRE

Concernant Domenico Tedesco, le nouvel entraîneur des Diables, on dit qu’il doit absolument "renouveler les cadres". Oui, sinon… on devra fermer le musée !

WAGON DE REPOS

Création de "wagons silencieux" à la SCNB. Pratique pour ne plus entendre les gens râler sur les retards.