Armes : changement de la norme

Dans la vie d’avant, celle précédant la guerre en Ukraine, on aurait été surpris d’entendre leur plaidoyer pour une meilleure collaboration entre l’industrie belge de la défense et les autorités politiques de notre pays. Désormais, on leur ouvre grand les portes du parlement pour les entendre appeler à plus de synergie, plus de cohérence dans les licences d’exploitation (même si cet aspect relève du pouvoir régional), un meilleur retour au niveau local dans les investissements de la Défense, un soutien plus appuyé pour leur financement…