Espionne-moi si tu peux

"Cela souligne l’importance de notre vigilance […] ainsi que notre montée en puissance sur la façon dont nous partageons les renseignements et dont nous surveillons et protégeons notre espace aérien", a réagi Stoltenberg, qui a bien conscience que la suprématie stratégique passe d’abord par une suprématie informationnelle. En d’autres termes, par de l’espionnage et du contre-espionnage.

Ce mardi, les Alliés au sein de l’OTAN vont, entre autres choses, discuter du renforcement de leur coopération en vue de "collecter plus de données", y compris "à partir de satellites commerciaux", données qui seront ensuite partagées avec "la structure de commandement de l’OTAN". Le but ? Obtenir une "image globale", dixit Stoltenberg, afin d’exercer "une surveillance suffisante" permettant de "protéger tout l’espace aérien (NDLR: des Alliés) ".

Face aux menaces russe et chinoise, on comprend bien que la sécurité du ciel est primordiale pour l’Occident. Par le passé, de petites failles de sécurité dans les aéroports et avions américains ont conduit à la catastrophe (du 11 Septembre, pour ne pas citer cet événement). La réponse occidentale a malheureusement conduit à des dérives informationnelles dangereuses pour les citoyens et les droits fondamentaux (le scandale Prism, soit le programme de surveillance de masse de la NSA, les renseignements intérieurs américains).

Bref, en matière de surveillance (et dans ce cadre, en matière d’espionnage), aucune personne saine d’esprit ne souhaite que sa sécurité soit menacée, mais aucune personne saine d’esprit ne souhaite être surveillée à outrance. Il y a certainement un juste milieu. Reste à le trouver, au milieu de vives tensions géopolitiques.