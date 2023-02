La suppression des suppléances peu évidente

Dans sa déclaration de politique régionale, la majorité PS-Écolo-MR avait inscrit la suppression des suppléances pour les élections régionales de mai 2024. Théoriquement ne devraient plus figurer sur votre bulletin de vote que des effectifs comme c’est le cas pour les communales. L’objectif est d’en terminer avec un système donnant le pouvoir aux partis de décider à la place de l’électeur quel candidat ils installeront au Parlement le cas échéant. Des petits scores se sont ainsi retrouvés propulsés député par la seule décision du parti. Si ce système est abrogé, le remplaçant deviendrait celui qui a réussi le plus gros score parmi les non-élus. Une modification qui rendrait du pouvoir au citoyen lors du vote. Qu’en est-il à quelques mois des élections ? Le timing devient serré. Certes, l’avant-projet est passé en première lecture au gouvernement fin 2022. Il est soumis à consultation et devrait revenir au gouvernement dans les prochains jours. Mais y a-t-il une vraie volonté politique de changer ? L’accord tarde. Un signe peu encourageant. Peu avant le scrutin de 2019, la majorité d’alors (MR – cdH) avait aussi envisagé le changement sans jamais obtenir la majorité des deux tiers nécessaire auprès d’Écolo et du PS. L’histoire se renouvelle-t-elle ? Finalement, ce sont encore… les partis qui décident.