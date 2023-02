Qui se soucie de la Moldavie?

Jusqu’à ce que la Roumanie démente officiellement la présence du missile dans son espace aérien, les supputations allaient bon train, le pays faisant partie de l’UE et de l’OTAN. Ce n’est pas le premier "incident" imputable à l’agression russe sur l’Ukraine concernant un pays membre de l’alliance militaire occidentale : pour ne citer que des événements connus, on se rappellera des deux victimes polonaises (pays membre de l’OTAN et de l’UE) décédées dans l’explosion de missiles antiaériens ukrainiens (suite à une attaque russe, ce qui rend la Russie comptable) et du crash d’un drone en Croatie (pays également membre de l’UE et de l’OTAN).

Finalement, la tension est un peu retombée après le démenti roumain, mais cela a suffi à ce que la Moldavie convoque l’ambassadeur russe et… change de Premier ministre, alors que le pays est empêtré dans une crise économique majeure, car dépendant du gaz russe.

D’après certains services de renseignements, Moscou aurait planifié le renversement du gouvernement moldave, pour l’instant encore acquis à l’Europe et aux Occidentaux. Mais pour combien de temps encore ? La présence en Moldavie d’une langue de territoire pour partie russophone, la Transnistrie, a de quoi donner des sueurs froides à quiconque craindrait un débordement du conflit hors des frontières ukrainiennes. Ce qui n’a rien d’anecdotique, même pour un petit pays de 2,5 millions d’âmes.

On pourrait rétorquer que le conflit a déjà débordé : en Pologne, en Croatie, mais aussi en mer Baltique, avec le sabotage du gazoduc Nordstream. Ce n’est pas négligeable, évidemment. Mais l’ampleur de ces événements est sans commune mesure avec une éventuelle déstabilisation de la Moldavie ; et il y a fort à parier que c’est une carte que le Kremlin n’hésitera pas à (re)jouer dès que l’occasion se présentera.