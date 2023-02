On a donc appris mercredi qu’aucun réseau GSM ne passait dans la future Maison des parlementaires wallons à Namur (trop bien isolée apparemment) et qu’il avait fallu passer un marché public en urgence. Cela aurait été génial, un bâtiment pour députés sans wifi. On y aurait communiqué via les téléphones fixes, racheté des fax et des télex, on aurait reconvoqué par envoi postal timbré. Pour répondre au GSM, il aurait fallu sortir du bâtiment. De quoi faire rire encore de la Wallonie ? Paraphrasons gaiement Paul Magnette: "Les Flamands ne cessent de compter et recompter leurs sous, les Wallons sont plus bohèmes budgétairement… Est-ce si mal ? "

La Belgique ? Un pays de moins en moins secourable

Dries Mertens solidaire des sinistrés turcs, pays où il joue désormais.

L’aide internationale s’active en Turquie pour venir en aide aux victimes des tremblements de terre. On a même vu Dries Mertens (qui joue à Istanbul) porter des caisses de vivres. Et l’aide fédérale belge ? Ouh là là, pas opérationnelle sur place avant… jeudi prochain. Oui, le gouvernement Michel a coupé les budgets du service de secours B-Fast. On n’a plus de secouristes ni de chiens pisteurs.

Récapitulons: on n’a pas non plus de chars pour l’Ukraine et chez nous, il y a pénurie de profs, de personnel infirmier et de généralistes. Ça va devenir gênant de dire qu’on est Belge…

Parlez-vous la tussentaal ?

"1 985": on y tire en tussentaal.

J e lis qu’en Flandre, certains préconisent de protéger le néerlandais contre la "tussentaal". Et c’est quoi la "tussentaal" ? Une "langue intermédiaire" patoisante, qui s’éloigne du néerlandais officiel mais dont nos voisins sont de plus en plus friands. D’ailleurs, dans les séries flamandes comme Het verhaal van Vlaanderen (qui raconte l’histoire de la Flandre) ou 1985 (sur les années Tueurs du Brabant), les personnages dialoguent en tussentaal, au point que la diffusion sur la VRT est sous-titrée en… néerlandais. Dans l’enseignement francophone, pensons déjà à nous adapter: "En options langues, vous prendrez quoi ? Néerlandais, tussental ou les deux ?"

Et un et deux zéros...de trop!

Peter Verbeke (le recruteur) et Wouter Vandenhaute, le "patron décrié".

Ambiance sulfureuse au Sporting d’Anderlecht, un magazine ayant révélé que le patron du club (décrié par les fans) y facturait son job 500 000 € par an, ce qui était aussi le salaire du recruteur en chef (dégommé il y a peu). On parle aussi d’un espoir du club qui réclamait 500 000 € pour… rester (sans avoir encore rien prouvé). On se frotte les yeux, on se dit qu’il y a deux zéros de trop à tous ces chiffres. Mais c’est quoi ce monde où si tu gagnes moins d’un million par an, tu passes pour un minimexé ? On dit le foot belge au bord du gouffre ? Oui, et il l’a lui-même creusé.

Bienvenue sur l’autoroute de l’Oseille !

L’autoroute, ça rapporte à certains, un peu trop même. ©-AFP

Je lis que les tarifs des autoroutes françaises vont encore augmenter. Nous, les Belges , on en rigole un peu vu que nos autoroutes à nous sont souvent pourries mais… gratuites. Et lorsqu’on va en France, les "gares de péages" participent à la sensation de vacances. Il est pourtant apparu que les sociétés exploitant ces autoroutes gagnaient beaucoup trop d’argent. L’Inspection des finances française parle de "rente indue" (variante de surprofit) à une hauteur de 55 milliards. Elle réclame une baisse des tarifs de… 60%. Jusqu’ici, le ministre des Finances Bruno Le Maire n’a fait que botter en touche. C’est plus l’autoroute du Soleil, c’est l’autoroute de l’Oseille…

EN BREF

STANDS DE RIRE

Il y a de plus en plus de "Comedy clubs" dédiés à l’humour et au stand-up à Bruxelles. Et oui, le 16 rue de la Loi n’a plus le monopole.

TARIFS CRITIQUES

salle ©fotolia

Le prix des places de cinéma "pourrait devenir variable". Par exemple, si Hugues Dayez a fait une critique positive, ce sera double tarif. Et s’il a dézingué le film, le ticket sera gratuit.

MACRON EN HERBE

Le fringant ministre Pierre-Yves Dermagne se déclare "profondément républicain". Lui, c’est clair, il ne se voit pas Premier ministre. Par contre, président de la République… ça pourrait le tenter.

GRAND VOYAGEUR

Le Covid a fait perdre 3 500 emplois aux agences de voyages belges. Et pourtant, s’il y en a bien un qui a voyagé… c’est lui, le Covid.