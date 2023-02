L'édito: Crucke, un transfert retentissant

D’ailleurs, on peut se demander lequel des deux a le plus à gagner dans ce mariage de raison.

"L’engagement à nos côtés d’un homme de cette trempe est un signal politique fort et signifiant. C’est une des personnalités les plus populaires de Wallonie", s’est ainsi réjoui Maxime Prévot, le nouveau président d’un Jean-Luc Crucke bombardé vice-président et manifestement tout heureux d’apporter sa vision d’un "libéralisme social et vert" "chez les nouveaux démocrates ", lesquels cherchent à revendiquer toujours plus leur laïcité.

Mais si Les Engagés veulent rayonner avec ce nouveau venu, on attendra de voir la réaction de celles et ceux que cette arrivée rejettera dans l’ombre au sein du mouvement.

Du côté du MR, si la relation entre Crucke et son président s’était considérablement détériorée depuis des mois, ce départ marque un nouveau coup dur moins de trois mois après qu’Alexia Bertrand ait décampé vers la branche flamande de la famille libérale. La séquence pose inévitablement question. Car si ce type de transfert, à un tel niveau du pouvoir, demeure rarissime, force est de constater que le MR, ces derniers mois, concentre les occurrences.

Mais si ce nouveau départ risque de provoquer quelques remous au sein du parti, il révèle aussi une certaine consolidation du pouvoir de son actuel président, Georges-Louis Bouchez: soit vous marchez dans ses pas, soit vous dégagez pour continuer d’exister.

De plus, il serait erroné de croire que les récents transferts au MR ne concernent que le sens des départs. La semaine dernière, la section bruxelloise du parti a accueilli Rachid Azaoum, un ex… Engagé. Et en avril dernier, les libéraux enregistraient l’arrivée remarquée de Zahour Loulaji (indépendante, ex-PTB).

En attendant, cette nouvelle bombe confirme, si besoin était, que la campagne électorale pour 2024 a bel et bien débuté. Et ce, largement plus d’un an avant le prochain scrutin. Et à un moment où le citoyen se passerait bien d’un tel feuilleton, lui qui réservera sans doute son attention aux solutions proposées pour l’aider à payer sa facture d’énergie ou lui octroyer une pension revalorisée.