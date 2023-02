Tergiversations autour d’un ballon

Il faut donc y voir ici une provocation supplémentaire au moment où les contentieux entre les deux principales puissances mondiales se multiplient.

Cette "crise du ballon" a provoqué le report de la visite du secrétaire d’État Antony Blinken en Chine. Ce qui n’est pas rien puisqu’il s’agissait d’une première du genre depuis 6 ans pour un chef de la diplomatie américaine. Mais il n’aurait pas été très opportun pour lui de se rendre à Pékin et y rencontrer le président Xi Jinping. Car la gestion de cette crise a mis à mal la plus grande puissance militaire du monde. Quand Jo Biden félicite les pilotes "ayant mené avec succès cette opération délicate", il s’agit en fait d’un aveu de faiblesse. Car si ce ballon était "utilisé par la République populaire de Chine dans une tentative de surveiller des sites stratégiques" comme l’affirme le Pentagone, alors pourquoi l’avoir laissé déambuler dans l’espace aérien américain durant une semaine ? Car le Pentagone attendait un lieu sûr afin d’éviter tout dégât au sol lors de la retombée d’éventuels débris ? S’il s’agissait réellement d’un ballon espion, Biden n’aurait pas tergiversé. Les républicains n’ont pas manqué de critiquer le président pour sa gestion selon eux pas assez ferme de cet incident.

Le général Mike Minihan, qui dirige le commandement de l’armée de l’air, a demandé fin janvier à ses troupes de se tenir prêtes ! Dans une note interne relayée par les médias américains, il exprime tout son pessimisme au sujet d’un futur conflit entre les deux nations. "J’espère me tromper, mais mon instinct me dit que nous combattrons en 2025." C’est vrai que la possible visite à Taïwan du speaker républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, pourrait susciter un nouvel accès de fièvre. On se souvient de celle de sa prédécesseure, Nancy Pelosi, début août, qui avait exaspéré les autorités chinoises et fait craindre un conflit armé.