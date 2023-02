Je n’ai pas vu le dernier Astérix ( L’Empire du milieu) mais aucune critique ne m’en a donné envie. Compliqué pour ce film très cher, qui devait "sauver" un cinéma français en mal de films rentables. Pour les prochaines aventures du petit Gaulois, ils ne passeront peut-être plus par les salles mais iront directement sur les plateformes de steaming, ce qui réduira le "rix" d’être flingué par la presse. Après tout, Astérix et Netflix… ça rime !

«Affaire conclue» avec la secrétaire d’État Nicole de Moor ?

Nicole de Moor, l’inconnue du secrétariat d’Etat à l’asile.

Bizarre que la presse étrangère n’a pas fait ses choux gras de la situation sidérante où s’est mise la secrétaire d’État à la Migration Nicole de Moor. L’histoire, c’est que Fédasil ne remplit pas ses devoirs à l’égard des réfugiés. Et se fait condamner à jet continu par la Justice, qui lui impose des astreintes par jour de non-exécution de… son travail. Fedasil rechignant à payer, plusieurs saisies de mobilier "non essentiel" ont eu lieu dans les bureaux. Mais cette semaine, un huissier a listé les biens à saisir… au cabinet même de la secrétaire d’État, incluant… la machine à café ! Vente publique le 13 mars. De quoi faire un Affaire conclue d’anthologie ! Un petit serré, Nicole ?

Le jeu du «Qui gagne plus paie plus»!

«Votre salaire et les papiers du véhicule svp» ©EdA

Assez cocasse ce projet de loi (venu du PS) visant à fixer le montant des amendes en fonction des revenus du fautif. Dans la pratique, la police n’arrêtera plus que les Porsche ou les Mercedes, se disant "c’est moins de boulot et plus rentable de faire douiller un riche que de flasher 50 pauvres." Les gens ne se plaindront plus de leurs PV: "J’ai dû payer 10 000€ pour avoir fait du 52 dans une zone 50" – "Ah bon ? T’as gagné au Lotto ? " Les millionnaires rouleront dans des Lada pour ne pas attirer l’attention… Notez que dans de tels engins, ils feront moins d’excès de vitesse !

Le retour du pervers narcissique flamand

Sammy médit sur les Wallons.

La Belgique, c’est un couple, le Flamand et le francophone. Les élections approchant, pour flatter un électorat bien à droite, le Flamand reprend son rôle de pervers narcissique. Qui consiste à faire du conjoint un souffre-douleur, lui reprochant d’être un boulet, la cause de tout ce qui va pas. C’est Bart de Wever qui dénigre la Wallonie ou Sammy Mahdi (CD&V), qui menace les francophones, s’ils freinent les réformes genre pensions, qu’ils seront "les fossoyeurs du pays." Menace de divorce, air connu. Mais Flamands et francophones ne divorceront jamais. À cause de Bruxelles, leur enfant monstre, dont la garde alternée (ou pas) serait source de litiges insolubles.

Tedesco, ou l’après Roberto

Tedesco découvrant Bruxelles. ©Photo News

Comme le nouvel Astérix, le nouveau coach des Diables, Domenico Tedesco, se fait dézinguer avant même d’apparaître. Il a pourtant largement autant d’expérience que Roberto Martinez à son entrée en fonction, beaucoup plus que Marc Wilmots qui le dénigre ouvertement.

Les entraîneurs allemands ont la cote en Europe, de Jurgen Klopp (Liverpool) à Thomas Tuchel (PSG puis Chelsea), mélanges de rigueur et d’esprit guerrier.

Juste une bizarrerie: à 37 ans, Tedesco va devoir renouveler les Diables s’il ne veut pas… être plus jeune qu’une bonne partie de ses cadres.

Personne ne résiste à l’appel de l’éco

Et vous savez ce qu’il a répondu l’ «éco»?

P Paul Magnette (qui se verrait bien Premier ministre en 2024 et se dit "robespierriste") a récemment fait le tour des médias français avec un livre sous-titré "manifeste écosocialiste".

Le concept date… des années 70, mais fait toujours son petit effet. Car le préfixe "éco" a toujours la cote, si rassurant. Je suis sûr qu’on va parler bientôt d’ "écocommunisme", d’ "écolibéralisme", d’ "éconationalisme" (voire d’ "écorobespierrisme").

Et si "éco" fatigue, "alter", ça marche avec tout aussi: "altercapitalisme", "alteraustérité", "alterchirugie dentaire"…Je pense lancer l’"écoaltérité" (ou "l’alter… éco" ?), un concept tellement creux qu’il ne pourra que cartonner…