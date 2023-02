Débat et citoyen : pas droit à l’erreur

Les objectifs sont clairs: donner une bouffée d’oxygène au débat parlementaire et retisser des liens entre "les citoyens et les parlementaires". Ce qui interpelle immanquablement: un parlementaire n’est-il pas un citoyen ? Un citoyen un peu spécial sans doute qui, après quelques mois de mandat, aurait tendance à se mouler dans le conformisme d’une institution au langage et aux règles propres. Ici, des femmes et des hommes vont débarquer avec leur vécu vierge de tous ces codes.

Des femmes et des hommes qui seront issus aussi de toutes les strates qui composent notre société. Ce que ne sont plus nos élus. Des pans de notre société passant entre les mailles du filet du recrutement des mandataires par manque d’intérêt, de formation, de temps…

Ces gens vont donc débattre d’un sujet. Le week-end, le soir, l’après-midi, quand on veut, du moment que c’est accessible à tous, avec une rétribution et des frais de déplacement pour lever un maximum d’obstacles et que le débat ait lieu. Pendant quatre séances, au moins pour apporter un autre regard, moins formaté. Pour "enrichir la démocratie parlementaire par la démocratie citoyenne".

Certains lèvent déjà les yeux au ciel soupirant devant ce qu’ils nommeront un leurre, un cache-misère d’une démocratie sclérosée. D’autre diront que c’est une occasion à ne pas manquer, qu’il faut la saisir et qu’on peut ou doit faire preuve d’optimisme, que cette initiative peut être un, petit, pas vers la réconciliation entre le monde politique et une population devenue méfiante. Mais pour cela, il faut transformer l’essai au premier coup.