Des adieux chargés en symboles

À l’instant où vous lisez ces quelques mots, le réacteur n° 2 de la centrale de Tihange a rendu son dernier soupir. Et après 40 ans de bons et loyaux services, il a eu droit à des adieux en grande pompe. Une centaine de manifestants se sont installés face à la centrale pour fustiger cette mise à l’arrêt définitive. Un cortège funèbre où l’on retrouvait des représentants du sérail politique. On pouvait notamment y croiser l’ex-ministre MR de l’Énergie, Marie-Christine Marghem, qui plaide pour le prolongement de cinq réacteurs et l’abrogation de la loi Deleuze. Plus étonnant: Bart De Wever, bourgmestre d’Anvers et président de la N-VA, avait aussi fait le déplacement en Wallonie.